Новые поборы: Зюганов рассказал о подготовке к "повышению налогов или пенсионного возраста"

Не успели в прессе и экспертной среде отзвучать первые оценки прошедшей накануне встречи российского президента Владимира Путина и лидеров думских фракций, в рамках которой была обозначена очевидная консолидация «системной оппозиции» и власти в преддверии парламентских выборов 2021 года, как один из представителей «большой четверки» выступил с резкой критикой в адрес властей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал в сети гневный пост, в котором рассказал о подготовке властями почвы к введению очередных поборов для россиян и потребовал перестать грабить население. На критику Геннадий Андреевич решился после публикации исследования ВШЭ, согласно которому, более половины граждан России не возражают против введения новых налогов и сборов. Более того, главный коммунист страны отметил, что теперь стоит ожидать информационной интервенции со стороны провластных средств массовой информации и экспертов, которые будут транслировать в массы якобы желание россиян снова повысить пенсионный возраст или ввести более высокую ставку налогов.

«Власти готовят почву для введения очередных сборов с населения страны? ВШЭ недавно опубликовала довольно любопытное исследование, которое бурно обсуждается в обществе. Согласно этим данным, примерно 60% россиян не возражают против введения новых сборов и налогов.

Чудеса, да и только! И это происходит в тот момент, когда доходы населения страны падают уже восемь лет подряд. Более того, согласно результатам других опросов, 60% россиян вообще не имеют никаких сбережений, и примерно такое же их количество уже вынуждены экономить на еде. Более того, уже сама власть признает возможность введения в стране продовольственных карточек для нищих. Неужели все это от хорошей жизни?

Хватит обирать граждан России, в стране предостаточно денег! Одних только золотовалютных резервов на 600 миллиардов долларов или 44 триллиона рублей. Нужно развивать производство и увеличивать благосостояние народа. Терпение людей небезгранично. А вообще, я не удивлюсь, если провластные СМИ в ближайшем времени опубликуют "нижайшую просьбу российской общественности" платить новые и более высокие налоги, или еще больше повысить пенсионный возраст», – пишет Зюганов в своем авторском Telegram-канале.