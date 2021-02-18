Продуктовые карточки и дворцы: Несмиян назвал "закономерные итоги правление Владимира Путина"

В эту среду российский президент Владимир Путин провел онлайн-совещание с лидерами думских фракций, к которому было приковано внимание огромного числа журналистов и экспертов. И пока армия политологов выискивает в риторике президента по итогам этого мероприятия признаки приближающегося «завинчивания гаек» под «обеспечение удобного результата» на предстоящих выборах в Государственную думу, тем более, что эта тема стала одной из ключевых во время встречи, другие эксперты иронизируют над одним из эпизодов в общении главы государства с лидерами крупнейших политических сил в стране.

Так, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в рамках обсуждения возможной помощи государства малоимущим гражданам выступил с предложением ввести в России «продовольственные сертификаты» для малоимущих. Разумеется, под этим слабо завуалированным термином Владимир Вольфович имел в виду хорошо знакомые многим россиянам старших поколений талоны на еду. Вероятнее всего, новый термин к ним был применен только для того, чтобы в год ключевых думских выборов не вызывать лишнее раздражение в сознании избирательного ядра партии власти – как раз людей старшего поколения.

К слову, президент на это предложение откликнулся с интересом, а также напомнил, что ранее эта тема уже поднималась и он даже давал правительству поручение ее обсудить.

«На данный момент это, может быть, не настолько актуально, как было в разгар пандемии, но обсудить можно», – подчеркнул Владимир Владимирович.

Одним из первых на этот короткий диалог между Путиным и Жириновским обратил внимание известный российский блогер Анатолий Несмиян, более знакомый широкой публике под псевдонимом Эль Мюрид. В своем авторском Telegram-канале он с иронией отозвался о предложении ввести талоны на еду, отметив, что на фоне роскошных дворцов элит все это выглядит как логичный итог нахождения Путина у власти.

«В целом, все логично. Если знать захлебывается в роскоши и строит дворцы за миллиарды долларов, то народу остаются лишь талоны на еду. И оттого, что их назовут "сертификатами", не изменится ничего. Это вполне закономерный итог правления столь ничтожного главы государства, который в никуда разбазарил триллионы долларов, оставив на нашей территории только нищету и разруху.

Вся гениальность экономической политики Владимира Путина основывалась на совершенно случайном факторе – высоких ценах на сырье. Как только упали цены, сразу же возникли серьезные сложности. И в них, разумеется, виноваты внешние недоброжелатели и внутренние вредители, только не бестолковый президент.

Именно по этой причине и приходится переходить к талонной системе, поскольку никаких других способов не дать населению вымереть особо никто и придумать не может. Впрочем, можно сократить аппетиты знати, но у Путина на такое нет мандата. Его не для того ставили, чтобы он покушался на святое. Хотя, он и сам не собирается этого делать – зачем ему это?» – пишет Несмиян.