"На все 146 процентов": эксперт оценил планы Кремля на выборы в Госдуму

Сегодня российский президент Владимир Путин провел в удаленном формате встречу с лидерами парламентских фракций. Причем прогнозы большинства экспертов по поводу целей встречи и тем, которые могут быть подняты в ее рамках, оправдались. Глава государства и лидеры думских фракций обсудили внутреннее и внешнее развитие страны. Были подняты вопросы безработицы, помощи малообеспеченным слоям населения. А одной из ключевых тем встречи стали предстоящие выборы в Государственную думу.

К примеру, президент подчеркнул, что избирательный процесс должен проводиться на конкурсной основе и отдельно заострил внимание на том, что Россия «не допустит внешнего вмешательства в выборы» вместе с попытками навредить суверенитету.

«Мы обязаны защитить этот выбор от всех попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не станем допускать никаких ударов по российскому суверенитету, а также по праву нашего народа быть на своей земле хозяином», – отметил Владимир Владимирович.

Судя по риторике президента во время дискуссии с лидерами крупнейших политических сил, можно прийти к выводу о том, что Кремль заранее закладывает будущий фундамент под корректировки избирательного процесса. Об этом, к слову, политологи говорили уже давно, особенно обращая внимание на рекордное падение доверия граждан к власти. А потому добыть на предстоящих выборах необходимый результат, который, кроме всего прочего, будет иметь все признаки легитимности – это одна из ключевых и сложнейших задач федерального центра на ближайшее время.

Довольно критическую оценку риторике президента во время прошедшего мероприятия дал российский журналист, публицист и эксперт в области политических теорий Кирилл Мартынов. В интервью телеканалу «Дождь» специалист отметил, что власти рассчитывают на проведение выборов в традиционном формате, однако попытаются сделать избирательный процесс подконтрольным себе, а потому к участию в нем допустят только «согласованных» кандидатов.

«На что делает ставку Владимир Путин и его политические советники? Судя по сегодняшней встрече президента с руководителями фракций, они делают ставку на проведение традиционных выборов в парламент, которые должны отвечать двум вещам: с одной стороны, они должны быть подконтрольны, как говорится, на 146% – это означает, что будут использоваться все доступные методы, включая электронное и досрочное голосование, принуждение по местам работы и все подобное.

Второе – эти выборы должны выглядеть в меру убедительно, чтобы большая часть российского народа поверила, что выборы действительно были. Властям необходимо пройти по очень узкой дороге, и сделать так, чтобы участие в выборах приняли только согласованные кандидаты. С другой стороны, нужно убедить общество, что именно так выбирается легитимная власть», – отметил Мартынов.