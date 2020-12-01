Путин или русская лень? Экономист Потапенко назвал виновных в бедности россиян

Владимир Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения. Кто виноват, что «денег нет»?

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым заявил о том, что чиновники должны позаботиться о доходах населения. Не в смысле изъять, деноминировать или заморозить, как может заподозрить наученный горьким опытом народ, – а в смысле обратить внимание на их динамику. То, что реальные доходы граждан реально падают, – факт общеизвестный.

Но только ли чиновники у нас виноваты в обнищании народа? Об этом Sobesednik.ru спросил предпринимателя и экономиста Дмитрия Потапенко.

Дмитрий Потапенко // Фото: стоп-кадр с YouTube

– Президент требует от чиновников уладить вопрос с доходами, с их стабильным падением. В связи с чем предлагает создание рабочих мест и инвестпроектов. Звучит красиво. Но вопрос, кажется, глобальный, и его решение, если честно, едва ли просматривается.

– Нас не может не радовать, что Владимир Владимирович озаботился бедностью населения, – говорит Дмитрий Потапенко.

Но заботиться о том, чтобы росли доходы населения, нужно было не вчера и не позавчера, а тогда, когда он взял в свои руки матушку-Россию, якобы стоявшую тогда на коленях после «проклятых девяностых», на которые сейчас все принято списывать.

Нужно было с самого начала заниматься одной задачей – она и проста, и сложна одновременно – своим местом в международном разделении труда. Мы, если кратко, – сырьевая колония. И тогда, и сейчас. А разница между сырьевой державой и сырьевой колонией очень большая. Сырьевая колония не занимается переработкой, а гонит чистое сырье, чем мы, в общем, и занимаемся. Причем 20 лет – это более чем достаточный срок для того, чтобы предпринять хоть какие-то шаги, чтобы стать пусть и сырьевой, но державой. Этого не было сделано в принципе.

И сейчас, подходя к финишной черте его очередного переизбрания, мы видим, что как были, так и остались сырьевой колонией. И тут какие могут быть новые рабочие места? Только гастарбайтерские. Неквалифицированный труд. Что мы видим сплошь и рядом. Ни о каких 25 миллионах высококвалифицированных рабочих мест и речи быть не может, потому что для этого мы должны даже не создавать, а хотя бы обслуживать технологии, создавая на их основе рабочие места. А для этого, в свою очередь, мы должны быть встроены в международное разделение труда – о чем я сказал выше. Так что «неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

– То есть ответственным за нищету надо назначить самого Путина и его команду?

– Ну а других у нас нет. Хотя надо перестать персонифицировать.

Проблема в том, что после Путина у нас будет опять Путин.

Например, нам надо переделать санузел. Мы составляем план работ и под этот план подбираем исполнителей. Это как надо. А у нас план отдельно где-то, а исполнители – сами по себе. Отдельно и от плана, и от мироустройства России. Поэтому унитаз у нас по-прежнему засорен, плитка отколота, а ванна треснула и протекает. Ну а мы все ищем духовные скрепы – как раз где-то в районе унитаза.