Путин допустил введение в России талонов на еду для бедных

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами парламентских фракций Госдумы заявил, что «можно поговорит» о том, чтобы начать выдавать нуждающимся талоны на еду. По его мнению, эта идея была более актуальной во время пандемии, но и сейчас она заслуживает внимания.

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — его слова приводит «КоммерсантЪ».

После того как Минпромторг выступил с предложением перечислять бедным россиянам деньги на еду в правительстве заявили, что введение продовольственных талонов в любой форме не рассматривается. В феврале с предложением ввести в употребление продовольственные сертификаты выступала Счетная палата.

В конце прошлого года Владимир Путин уделял особое внимание борьбе с ростом цен и отдельно ругал правительство за отсутствие эффективной деятельности в этой сфере. Независимо от принятых кабмином мер по регулированию цен на ряд товаров, в числе которых были сахар, подсолнечное масло и прочее, сегодня в последние дни все чаще поднимается вопрос о резком росте цен на ряд других продуктов.

Производители требуют повысить цены мясо птицы и яйца на 10%, а также на 10-15% на готовые мясные продукты из курицы и свинины: колбасу и сосиски. Также сегодня стало известно, что за год цены на ряд овощей уже выросли в среднем на 16%, а картофель и морковь подорожали более чем на 30%.