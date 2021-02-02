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Минпромторг снова предлагает аналог продуктовых талонов для бедных

Общество
13:28, 02 февраля 2021

Минпромторг снова предлагает аналог продуктовых талонов для бедных
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Министерство торговли и промышленности предлагает правительству начать выдавать деньги на еду малоимущим гражданам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник. Инициатива принадлежит замглавы ведомства Евгению Евтухову, который расписал её на 39 листов.

Помогать деньгами хотят детям всех возрастов, беременным и тем, кто находится в больницах, интернатах и других заведениях социальной сферы. Поддержку предлагается оказывать ежемесячно. Предполагается, что люди должны тратить полученные средства на продукты, причем не только российских производителей, но ещё и из категории здорового питания.

Остается непонятно, каким образом Минпромторг собирается следить, чтобы люди покупали именно еду и именно ту, которую они хотят. The Bell отмечает, что в правительстве уже не в первый раз звучат подобные идеи, напоминающие тему с выдачей талонов на еду, которые бы позволили отойти от прямого регулирования цен, начатого властями после критики президента Владимира Путина.

Издание отмечает, что подобные предложения озвучиваются в каждый кризис ещё с 2014 года, но ни продуктовые карточки, ни их аналоги реализованы до сих пор ни разу не были.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Общество

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