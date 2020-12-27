Комик высмеял борьбу властей с ценами: "Лапша для населения должна быть доступной"

Блогер Александр Торн, выпускающий политические пародии на российских чиновников и знаменитостей выпустил ролик о борьбе президента и правительства с ценами на продукты. В его версии событий для этого создали Министерство макаронных дел, главной задачей которого «помешать макаронам подорвать стабильность нашей великой державы».

Главой ведомства он назначил вымышленного персонажа с говорящей фамилией Игоря Голодайкина, разыграв сценку с его диалогом с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе неё Голодайкин отчитался, что организациям работы Минмакарон обошлась «всего» в 40 миллиардов рублей и уже «тяжелыми усилиями удалось стабилизировать цены на макарошки, подсолнечное масло и сахар».

В свою очередь, глава государства обратил внимание, что, несмотря на колебание мирового рынка, «лапша для населения должна быть доступной». Г-н Голодайкин с ним согласился, отметив, что конкретно «лапшу» в кабинете министров намерены раздавать «абсолютно бесплатно»: «Это приоритет для правительства», — добавил он.

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Кроме того, вымышленный глава Минмакарон представил свою «инновацию», которая должна помочь сделать еду более доступной для граждан, — «продуктовые карточки». «Никогда такого не было», — отмечает он. Всего он предложил три различные карточки разного номинального значения: «голодайки», «выживайки» и «наливайки».

Согласно его концепции за пять «голодаек» можно получить одну «выживайку», а за три «выживайки» — одну наливайку. Если перевести в продуктовые наборы, «голодайка» равняется 125 граммам «макарошек», «выживайка» соответствует пяти яйцам и одному помидору, а за две «выживайки» можно получить целую курицу. Впрочем, 13% птицы придется в пользу государства, «но курочка того стоит». «Наливайка», как можно догадаться из названия, соответствует одной бутылке водки.

Каждая «голодайка» выдается раз в сутки. Чтобы их копить, нужно отказаться от еды на нужное число дней.

«По задумке вся еда теперь будет отпускаться строго по карточкам взамен на перечисление всей своей зарплаты в пользу государства. Кроме лобстеров, крабов и трюфелей — их граждане, как всегда, смогут купить за свои кровные в любом количестве», — отчитался Голодайкин. В ответ президент согласился, добавив: «Главное, чтобы по лобстерам дефицита не было». Вымышленный министр пообещал не допускать этого.

Отметим, что весной Торн, который сейчас проживает в США, уже попадал в поле зрение российских властей. На него возбудили уголовное дело о фейках о коронавирусе после шуточного абсурдного конспирологического ролика на эту тему. Сам блогер удивился такому решению Следственного комитета.