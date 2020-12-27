14-летний индийский пророк Абигья Ананд // фото: скриншот YouTube

Индийский мальчик-предсказатель: После 21 декабря начнутся голод и новые беды
Эммануэль Макрон // фото: Global Look Press

Укрепление принципов: Макрон запретит справки о девственности и накажет многоженцев
Кадр: фильм «Обратная связь»

Новый фильм "Квартета И": ссоры и разборки перед Новым годом
Фото: Global Look Press

Гороскоп Зараева на 2021 год по знакам зодиака: от Овна до Рыб
В центре внимания
фото в статье: Дмитрий Соколов
Шаинского забыли, а Мавроди "наградили" долларом: кто в ответе за запустение могил знаменитостей?
Вечные ценности и новая Конституция: Что оставит после себя уходящий 2020 год
Планы на выходные: отмечаем Новый год в парках столицы и смотрим фильмы Вуди Аллена

Новости дня

27 декабря, воскресенье

[16:38]Депутат Госдумы: «Подписи "иностранный агент" не имеют смысла»
[15:42]В России 1,3 млн пенсионеров должны кредиторам. Всего в долгах 7,8 млн человек
[15:25]"Экономил на себе": Чиновнику в Пермском крае выписали премию в 15 окладов
[14:35]В Москве ломавший банкомат мужчина без штанов умер, когда его задерживала полиция
[13:34]Комик высмеял борьбу властей с ценами: "Лапша для населения должна быть доступной"
[12:40]С понедельника в Москве начнется запись на вакцинацию для пожилых
[12:10]"Россия отравлена старичком": Синие трусы и плакаты появились в центре Владивостока
[11:39]В России выявлен недельный максимум по числе заболевших: более 200 тысяч
[10:56]Глава Якутска предложила бизнесу помочь мэрии в переезде в обмен на поддержку в медиа
[10:18]Прачечная ФСБ, ЕС прививается, новая должность в школах. Главное к 27 декабря

26 декабря, суббота

[21:00]В твиттере возмутились российской обложкой книги о жене Эйнштейна
[17:38]Наблюдавшаяся у психиатра женщина взорвала квартиру в Нижнем Новгороде
[17:16]На въезде в Ивановскую область будут спрашивать ковидные справки
[16:29]Песков заверил, что Путин сам сообщит, когда опробует вакцину от ковида
[15:37]У гроссмейстера Гарри Каспарова умерла мать
[15:10]Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден стал отцом
[14:14]У Любови Соболь в изоляторе забрали маску для проведения ДНК-анализа
[13:20]Умер офицер британской разведки, работавший на СССР, Джордж Блейк
[12:12]В РФ снова более 29 тысячи заболевших. "Спутник-V" одобрили для пациентов 60+
[11:24]Вырученные за сдачу вторсырья деньги де-юре предлагают освободить от НДФЛ
[09:58]Обыски у семьи Фургала и досрочные выборы в Армении. Новости к утру 26 декабря
[07:00]В Британии хакеры украли 900 Гб фото обнаженных пациентов пластических хирургов

25 декабря, пятница

[22:22]Глава Сахи вступился за женщину-министра, но в КПРФ не признают понятие сексизма
[21:28]В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося вывезти девушку в рабство к исламистам
[21:01]СК поменял статус Любови Соболь на подозреваемую и задержал на двое суток
[20:39]Досрочное ЕГЭ отменили и можно не сдавать его, если не поступаешь в вуз
[20:00]До 70% российских путешественников предпочтут на новогодье внутренний туризм
[19:23]Солист "Любэ" Расторгуев стал обладателем ордена Александра Невского
[18:41]ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой пришли уведомления о доставке двух гробов
[17:38]Историк Соколов получил 12,5 лет строго режима. Прокуратура просила для него 15 лет
[17:21]Самая престижная в мире искусства должность упразднена в Британии из-за пандемии
[17:00]В России могут запретить гастроли цирков, зоопарков и дельфинариев
[16:26]Передача Алжиру колониальных архивов Франции может обострить тему геноцида армян
[16:04]Сбер: Коронавирусом в России уже переболели 16 млн человек
[15:53]Глава Минэкономразвития назвал причиной роста цен неурожай и ослабление рубля
[15:44]СК: Проникнуть в квартиру "убийцы" Соболь помогали люди в форме Роспотребнадзора
[14:55]Историка Соколова, убившего аспирантку, признали виновным, но не назначили срок
[14:38]Кремль не возбудит дело об отравлении Навального после публикации истории болезни
[14:03]Соболь проходит по делу свидетелем: в 7 утра ей сломали дверь и забрали всю технику
[13:53]Число правил для общепита сократится с 800 актов до 85

Фото: depositphotos
Возьми быка за... вырезку: рецепт новогодней говядины "Веллингтон"
 
Как сохранить форму до и после Нового года: советы экспертов и звезд
Фото: личный архив Таисии Повалий
"Черная смородина – лучшее средство!": Повалий рассказала о борьбе с коронавирусом
Фото: depositphotos
Рецепт: Легкая альтернатива "Мимозе" и "Оливье"
Фото: depositphotos
Катись колбаской: Рецепт для проводов уходящего года
Фото: depositphotos
Гусь с яблоками, запеченный судак и салат с кальмаром: лучшие блюда к Новому году
Фото: Global Look Press
Олимпиада в Екатеринбурге и кража ели в Первомайске: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
10 шуток и ярких цитат Путина о видео с Дзюбой, мате Шнура, "фигне" про дочерей
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясо в мандаринах и рыба в шпинате: топ новогодних кулинарных фантазий
Фото: Global Look Press
Финансовые пирамиды в Липецке и "самолет Гагарина" в Волгограде: что обсудили в Сети
sobesednik logo

Комик высмеял борьбу властей с ценами: "Лапша для населения должна быть доступной"

Политика
13:34, 27 декабря 2020

Комик высмеял борьбу властей с ценами: "Лапша для населения должна быть доступной"
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Блогер Александр Торн, выпускающий политические пародии на российских чиновников и знаменитостей выпустил ролик о борьбе президента и правительства с ценами на продукты. В его версии событий для этого создали Министерство макаронных дел, главной задачей которого «помешать макаронам подорвать стабильность нашей великой державы».

Главой ведомства он назначил вымышленного персонажа с говорящей фамилией Игоря Голодайкина, разыграв сценку с его диалогом с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе неё Голодайкин отчитался, что организациям работы Минмакарон обошлась «всего» в 40 миллиардов рублей и уже «тяжелыми усилиями удалось стабилизировать цены на макарошки, подсолнечное масло и сахар».

В свою очередь, глава государства обратил внимание, что, несмотря на колебание мирового рынка, «лапша для населения должна быть доступной». Г-н Голодайкин с ним согласился, отметив, что конкретно «лапшу» в кабинете министров намерены раздавать «абсолютно бесплатно»: «Это приоритет для правительства», — добавил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сатирик Alexander Thorn (@alex_thorn_official)

Кроме того, вымышленный глава Минмакарон представил свою «инновацию», которая должна помочь сделать еду более доступной для граждан, — «продуктовые карточки». «Никогда такого не было», — отмечает он. Всего он предложил три различные карточки разного номинального значения: «голодайки», «выживайки» и «наливайки».

Согласно его концепции за пять «голодаек» можно получить одну «выживайку», а за три «выживайки» — одну наливайку. Если перевести в продуктовые наборы, «голодайка» равняется 125 граммам «макарошек», «выживайка» соответствует пяти яйцам и одному помидору, а за две «выживайки» можно получить целую курицу. Впрочем, 13% птицы придется в пользу государства, «но курочка того стоит». «Наливайка», как можно догадаться из названия, соответствует одной бутылке водки.

Каждая «голодайка» выдается раз в сутки. Чтобы их копить, нужно отказаться от еды на нужное число дней. 

«По задумке вся еда теперь будет отпускаться строго по карточкам взамен на перечисление всей своей зарплаты в пользу государства. Кроме лобстеров, крабов и трюфелей — их граждане, как всегда, смогут купить за свои кровные в любом количестве», — отчитался Голодайкин. В ответ президент согласился, добавив: «Главное, чтобы по лобстерам дефицита не было». Вымышленный министр пообещал не допускать этого.

Отметим, что весной Торн, который сейчас проживает в США, уже попадал в поле зрение российских властей. На него возбудили уголовное дело о фейках о коронавирусе после шуточного абсурдного конспирологического ролика на эту тему. Сам блогер удивился такому решению Следственного комитета.

Теги: #Тарифы и цены #Юмор

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

Депутат Госдумы: «Подписи "иностранный агент" не имеют смысла»
Скриншот из Youtube

Политика

Комик высмеял борьбу властей с ценами: "Лапша для населения должна быть доступной"
Нет изображения

Политика

"Россия отравлена старичком": Синие трусы и плакаты появились в центре Владивостока
Политика
Пескову пора в отставку? Политолог проанализировал действия пресс-секретаря Путина
Путин всерьез присматривается: политолог назвал наиболее вероятного преемника президента РФ
"Кудрявцев во всем признался": Соболь сделала важное заявление перед допросом в СК
Кудрявцева сделают депутатом, как Лугового: "отравителю" Навального нашли место в Думе
Общество
Удалите фото бывших, купите себе подарок: 7 советов тем, кто встречает Новый год один
Синоптики сообщили о резком изменении погоды на Новый год в Москве
"Кремль. Путину". Верните деревням доступную медицинскую помощь!
Пройдемте в вытрезвитель: кого признают пьяным и сколько платить за "услуги"
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

На прошлой неделе Дмитрий Анатольевич заявил, что «хронической бедой» России является некто или нечто «разнотык». К слову, у писателя Михаила Зощенко в 1923 году вышел сборник произведений под таким названием. Но это неважно. Главное, что теперь, помимо двух известных российских бед, Медведев выявил еще и третью

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Пора уже обратить против них то самое оружие, которое они приватизировали, – закон. Потому что, если действовать в России по закону, первой жертвой окажется нынешняя власть со всеми подручными, по преступному сговору превратившими самую интересную и богатую страну мира в нечто страшное, смешное и стыдное

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

«Дом-2» утратил монополию на трэш. Хочешь драк в эфире – включай Соловьева. Польских журналистов там лупят, теряя микрофоны-петлички, точно так же, как Николая Должанского у бассейна. «Дом-2» будет закрыт, но дела и тела его – живее всех живых

Культура и ТВ
"Спасибо вам! За Победу и за "Белорусский вокзал": как фильм Смирнова спасли слезы Брежнева
У героини Гусевой похитили дочь, Бледанс замерзла в ванной: Премьеры 2021 года
Звезда "Сватов" Олеся Железняк ради съемок впервые окунулась в прорубь
В Общественной палате потребовали уволить Собчак и Шнурова
Шоу-бизнес
Яркие цвета и камни Сваровски: Романиди потратила на новогодние образы миллион рублей
"Рана кровоточит!": Юлиан после развода с Анастасией пережил новое потрясение
"Что стало с Успенской?": подписчики уничтожили Любовь Успенскую из-за публикации в соцсети
Мария Горбань поделилась с поклонниками фотографией в купальнике

Здоровье
Врач Ковальков назвал идеальную диету для похудания перед Новым годом
Дети умеют читать эмоции на лицах даже под масками
НАСА: Даже полбокала пива опасно нарушают координацию глаз и рук
После инсультов женщины умирают чаще мужчин
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
фото в статье: Андрей Струнин
Людей хотят приравнять к мусору: жители деревень под Москвой бьются против нового "Ядрово"
Алексей Лихачев // фото: Global Look Press, скриншот с YouTube
Лихой "Росатом": Глава госкорпорации и друг Кириенко за три года удвоил свои доходы
Фото: Global Look Press
А если это Любовь: Мама Алины Кабаевой получила квартиру за 600 млн рублей
Алексей Косыгин // фото в статье: Global Look Press
Феномен Косыгина: как ему удавалось быть полезным при Сталине, Хрущеве и Брежневе
Фото: Global Look Press; в статье: ТАСС, соцсети
"В" значит... Владимир? "Собеседник" нашел подмосковный дворец, связанный с президентом
Борис Грачевский // фото: Global Look Press; в статье: Instagram
Борис Грачевский:
Рукописи не горят, "Ералаши" тоже
Александр Збруев // фото в статье: Андрей Струнин
Александр Збруев:
Над миром висит зонтик страшнее атомной бомбы
Стася Милославская // фото: фильм «На острие»
Стася Милославская:
Истории, подобные трагедии Стрельцова, сейчас случаются с режиссерами и журналистами
Константин Котов // фото: соцсети
Константин Котов:
Если совесть потребует, продолжу выходить на пикеты
Валентина Титова // фото: скриншот с YouTube
Валентина Титова:
Тарковского воспели невесть за что. "Зеркало" снял Рерберг
Фото: Global Look Press
Свадьба отменяется: Киркоров отказывается идти в ЗАГС из-за Пугачевой
Фото: Instagram
Поклонники в гневе: Настя Каменских радикально сменила имидж в преддверии Нового года
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // фото в статье: соцсети
"Ухожу в монастырь!": Терешкович круто меняет жизнь после пьяной выходки на юбилее Гогена
Фото: Instagram
Ню снегурка: Нюша на новогоднем фото "вывалила грудь"
Клава Кока // фото: Instagram
"Ножки просто вау": сексуальная Клава Кока взбудоражила поклонников новогодним фото
Павел Глоба // Фото: Global Look Press
В России появится новый лидер, ему поверит народ: неожиданный прогноз Павла Глобы на 2021 год
Стоп-кадр: YouTube
Пророчества Ванги на 2021 год: катаклизмы, болезнь Трампа, "красные деньги"
Фото: depositphotos
Испачканная скатерть и отказ от крепкого: как встретить 2021 год, чтобы разбогатеть
Пальто из мусора // фото в статье: соцсети
По Калугой мусор сделали искусством
Фархад Ахмедов // Фото: Facebook
"Отрезать ей яйца, развестись и быть свободным человеком"
^