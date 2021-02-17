Мясо птицы и яйца хотят продавать на 10% дороже вслед за колбасой и сосисками

Торговые сети сообщили Минпромторгу о просьбе производителей поднять цены на продукцию из мяса птицы и яйца. Рост стоимости может достигнуть 10%, пишут «Известия» со ссылкой на источники, слова которых подтверждают и представители ассоциаций. Цена на полках магазинов тоже начнет расти, но ритейл будет растягивать этот процесс во времени.

Производители держали прежние цены в прошлом году, несмотря на рост себестоимости производства на 20-25%, поясняет замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова. Торговые сети намерены согласиться с требованием производителей поднять цены, так как считают их экономически обоснованными.

Среди причин, приводящих к росту цен, перечисляют рост стоимости кормовой базы и сокращение поголовья птицы, вызванное птичьим гриппом.

Минсельхоз отвечает, что им ничего об инициативах производителей и сетей не известно, а предпосылок для существенного роста цен на мясо птицы и яйца нет.

По данным Минэкономики, с ноября 2020 года по январь 2021 года цена куриного мяса выросла на 5,6%.

Накануне СМИ сообщали, что производители также требуют от сетей поднять на 10-15% цены на готовую продукцию из курицы и свинины: колбасу и сосиски.