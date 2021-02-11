В Новосибирске введут талоны на еду – Совет депутатов

Пресс-служба Совета депутатов Новосибирска сообщила, что планирует обеспечить нуждающихся картами, по которым можно будет покупать в магазине продукты. Уточняется, что они будут электронными. Нововведение обещают реализовать к 2022 году.

«Если мы найдем успешный механизм, то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов нуждающимся именно посредством электронной карты», — приводит «Интерфакс» слова заместителя главы городского законодательного собрания Антона Тыртышного. Он также добавляет, что порядка 8% жителей города не могут позволить себе покупать еду в достаточном количестве.

Парламентарий отмечает, что алкоголь и табак по таким талонам продавать не будут и что это лучше продуктовых наборов, состав которых может подойти не каждому.

Неделю назад Минпромторг выступил с предложением выдавать малоимущим средства на указанную еду в масштабе страны, однако конкретики в нем не было. Вскоре после публикации пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина Борис Беляков заявил, что «введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается». Он добавил, что вместо этого в кабмине думают над тем, как вывести людей из бедности превентивно.