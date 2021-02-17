Росстат: Картофель и морковь подорожали на 40% и 34%. В среднем по овощам – 16%

Согласно данным Росстата, если сравнить цены на плодоовощную продукцию за пять недель в январе 2020 и 2021 годов, то средний рост стоимости вырос на 16%. Многие овощи дорожали в разы сильнее, а белокочанная капуста осталась в той же цене, что и была.

Как пишет РБК, сильнее всего увеличились цены на картофель и морковь. Если килограмм картофеля год назад стоил 22,2 рубля, то сейчас он обойдется уже в 30,9 рубля или на 40% дороже. Морковь скакнула с 27,5 рубля до 37 рублей за килограмм — 34%.

Помидоры подорожали на 20%, огурцы — на 16%, репчатый лук — на 10%. Рост цен подтверждают и крупнейшие торговые сети.

Рост цены на картофель в Картофельном союзе объясняют эффектом «низкой базы» вызванным рекордным урожаем 2019 года, а Минсельхоз говорит, что это связано с плохим урожаем 2020 года. Ведомство ждет коррекцию цен с июня. Аналогичная картина и с морковью.