Путин заявил, что люди "справедливо требуют" перемен, не добавив каких и в чем

Президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи с главами парламентских фракций. Он отметил «эффективность и профессиональность» нынешнего созыва Госдумы, которая, по его словам, за год приняла более 550 законов.

Также он пояснил лидерам КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России», как им следует вести предвыборную кампанию: вести конструктивный диалог и демонстрировать зрелость дискуссии, а не просто ругаться. Он также отметил необходимость расширять электоральную базу и обращаться к людям, которые не интересуются политикой.

Президент отметил, что люди ждут перемен, однако не сказал, каких именно и в какой конкретно сфере:

«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен»

Из его слов лишь следует, что эти перемены должны обеспечить партии, которые находятся у власти сейчас, а не новые депутаты, — именно на них лежит «повышенная ответственность».

Глава государства также предупредил, что решать, кто будет депутатами будут граждане: «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе». Он также заверил, что не допустит «любых попыток внешнего вмешательства» в выборы в Госдуму в осенью этого года.

Ранее Путин бездоказательно упрекал в работе на западные спецслужбы своего главного внутриполитического оппонента Алексея Навального. В этом контексте его слова о «внешнем вмешательстве» можно интерпретировать, как призыв не допустить до выборов независимых кандидатов из числа сторонников Навального.

Отметим, что о необходимости перемен в стране уже не раз говорили и представители системной оппозиции. За последние полгода в том или ином виде революцией руководству страны угрожали лидеры двух ведущих оппозиционных партий ЛДПР и КПРФ: Владимир Жириновский угрожал революцией после ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и даже добавлял, что «Единой России» не поможет в этом случае никакая Росгвардия. Геннадий Зюганов предупредил, что «поднимет всю страну» после задержания депутата Саратовского областного парламента от КПРФ Николая Бондаренко. Впрочем, дальше слов ни один из них не пошел.