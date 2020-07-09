"Никакая ваша Росгвардия не спасет!": ЛДПР пригрозила выйти из всех структур власти

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский пригрозил выходом фракции из Госдумы, отставками их губернаторов и сложением полномочий всех членов ЛДПР в структурах исполнительной власти и независимых органах, передает Znak.com. Таким образом он отреагировал на задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который также представлял его партию.

Напомним, Фургала обвиняют в организации убийств 15-летней давности в составе преступной группировки, задержанные ранее члены которой дали СКР показания против главы региона. Он был задержан и отправлен в Москву для выбора меры пресечения в Басманном суде.

«Вам Конституция была нужна, мы вам дали Конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете, бессовестные! — возмущается Жириновский. — Сидите в высоких кабинетах, и как при Сталине начинаете действовать! Воронков на всех не хватит, если мы все выйдем, никакая ваша Росгвардия не спасет! И армия будет на нашей стороне! Это же чудовищно! Так нельзя действовать! Вы сами будете бежать, будете скрывать, что вы из "Единой России"».

«Мы можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты. […] Надо, фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда [из Госдумы]. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране!»— продолжил лидер партии.

Также он обратил внимание, что уговорить его повлиять на Фургала, чтобы тот ушел с поста добровольно, у представителей власти не вышло. Отметим, что ранее подобный инцидент произошел с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко от КПРФ, который в конце 2019 года сложил с себя полномочия, но после того, как он снова заявил о намерении участвовать в выборах, региональный парламент назвал их «досрочными» (хотя дата их проведения не изменилась) и теперь Левченко по закону не имеет права баллотироваться.

Сергей Фургал 11 лет представлял ЛДПР в нижней палате парламента, после чего в 2018 году с 70% поддержкой граждан одержал победу на выборах в Хабаровском крае, обойдя предыдущего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта.