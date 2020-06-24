Максим Шевченко: У Левченко в Иркутской области прекрасные шансы

Бывший красный губернатор Иркутской области, один из самых обсуждаемых глав регионов Сергей Левченко, который в конце прошлого года ушел в отставку, попросил президента пустить его на очередные выборы.

Политолог Максим Шевченко рассказал Sobesednik.ru, что за этим стоит.

– Может Путин согласиться?

– А зачем Путину пускать его? Президент туда уже направил выходца из МЧС Кобзева. И что, теперь он будет подкладывать свинью своему же ставленнику, давая разрешение Левченко идти бороться?! Но вероятность все-таки есть.

У Сергея Георгиевича были очень большие связи в Китае, причем в политическом руководстве страны, чуть ли не в окружении Си Цзиньпиня. Китайцы очень хорошо взаимодействовали с Левченко и как с коммунистом, и как с одним из лучших в стране хозяйственников и управленцев. Это, кстати, явилось на самом деле главной причиной его снятия — он усиливался как самостоятельная фигура и вне Кремля имел хорошие отношения и уважение в Пекине. Поэтому если китайцы попросят, у Левченко шансы есть. Но китайцы вряд ли будут вмешиваться. Поэтому я сомневаюсь, что у Левченко получится поучаствовать в выборах.

Максим Шевченко // Фото: Global Look Press

– На что он тогда рассчитывал, обращаясь к Путину?

– Он ведет себя как политик, как мужчина. Это чисто политический момент. Ведь его, фактически, шантажируя сыном, заставили уйти: сказали или ты уходишь, или мы сажаем твоего сына. Еще и друзей собирались сажать.

Ну и что, он теперь должен затаиться, как мышка? Он в любом случае укрепит свой статус человека, который не боится схлестнуться с Кремлем.

– Но обращение к президенту — это разве не попытка показать свою лояльность?

– Нет, это просто процедура. Так как выборы признали досрочными, то теперь только президент может по закону о выборах принять решение о допуске. Это не потому что он хочет перед Путиным попресмыкаться.

– Вы говорили, что у Левченко в регионе очень влиятельные враги?

– Против него играли 4 влиятельные группы: глава Ростеха Сергей Чемезов, бизнесмен Олег Дерипаска, лесопромышленная группа Илим и «Полюс-золото» Сулеймана Керимова.

– Чем им не угодил красный губернатор?

– Причины разные. Чемезов сам родом оттуда, и, видимо, считает регион своей вотчиной и хотел бы, чтобы там работали «его» люди. Дерипаска — потому что Левченко заставил платить налоги, выплата увеличилась в несколько раз. С Илимом — то же, заставил платить налоги в 4-5 раз больше и остановил незаконную вырубку леса. А с «Полюс-золотом» у них вышло непонимание по золотому месторождению в Сухом Логе, потому что гарантом получения тендера на разработку стал лично тогдашний премьер Дмитрий Медведев, они втроем беседовали, и Левченко поставил условие, что «Полюс-золото» сделает социальную инфраструктуру, дороги, школу, детский сад. Все согласились, но потом сын Керимова сказал Левченко: я вам ничего не обещал. Отсюда возникли проблемы.

Это все информация из окружения Левченко — было четыре конфликта с серьезными группами влияния в Иркутской области.

– Карьеру Левченко перечеркнули разве не скандалы с наводнением в Иркутской области?

– На момент увольнения Левченко все уже было сделано и построено, его преемник практически ничего не добавил. Наводнение было в августе, а к декабрю уже не было людей, которые не имели бы жилья.

– А если губернаторская карта у Левченко сейчас не сыграет?

– Он политик федерального масштаба. Несколько созывов был в Государственной Думе, где курировал Росатом, возглавляемый тогда Кириенко – нынешним заместителем главы администрации президента. Но Левченко больше хозяйственник. За 4,5 года, пока он был губернатором Иркутской области, он увеличил налогооблагаемую базу региона в 2,5 раза. А чисто политического опыта у него маловато. Но это временно — за одного битого двух небитых дают. А Левченко хоть и битый, но с достоинством. На тех же думских выборах в регионе у него прекрасные шансы.