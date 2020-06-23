Приостановка выдачи виз в США и столкновения в Мексике: главное к утру 23 июня

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил Путина дать согласие на его участие в выборах главы региона. Соответствующее письмо направлено в администрацию президента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Левченко Павла Добродеева. Первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко покинул пост главы региона в декабре прошлого года.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке выдачи отдельных видов временных рабочих виз. Как говорится в сообщении Белого дома, ограничения вводятся, «чтобы американские рабочие заняли первое место» по мере того, как страна восстанавливается после кризиса, связанного с коронавирусом. В частности, до конца года не будут выдаваться визы квалифицированным сотрудникам, сезонным рабочим и их супругам, а также исследователям, ученым и руководителям, переезжающим в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем.

Как минимум 15 человек были убиты в ходе столкновений в районе Сан-Матео-дель-Мар в штате Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила на своей странице в Facebook администрация муниципалитета, передает ТАСС. Ее глава Бернардино Понсе возложил ответственность за случившееся на группу из семи человек во главе с Хосе Луисом Салинасом, которого назвал представителем властей соседнего района Уасатлан-дель-Рио. С декабря 2018 года, когда президентом Мексики стал Андрес Мануэль Лопес Обрадор, в стране были убиты по меньшей мере 53,6 тысячи человек, в том числе 5,8 тысячи женщин и 1,8 тысячи детей – это самый серьезный разгул насилия в стане за последние десятилетия.