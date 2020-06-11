Кобзев идет на выборы в Иркутской области не от ЕР, а Левченко надеется на допуск

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен принять участие в выборах губернатора региона. В пресс-службе областного избиркома пояснили, что он подал необходимые документы и может начать сбор подписей как самовыдвиженец. Об этом сообщают «Ведомости».

Ему понадобится заручиться поддержкой муниципальных депутатов, а также собрать 9 307 подписей избирателей региона с населением 1,8 миллиона человек. Как отмечал политолог Алексей Макаркин, в Иркутской области «нецелесообразно» представлять кандидата в губернаторы от «Единой России».

Кобзев был назначен на должность врио губернатора в декабре прошлого года после того, как экс-глава региона Сергей Левченко от КПРФ добровольно сложил с себя полномочия, как он утверждает, под давлением федерального центра. Позднее Левченко снова заявил, что намерен участвовать в выборах, однако накануне заксобрание Иркутской области объявило выборы 13 сентября досрочными. Хотя дата голосования осталась той же, по закону это лишает сложившего полномочия губернатора права участвовать в выборах. В парламенте объяснили, что «досрочными» плановые выборы стали как раз из-за того, что «красный губернатор» досрочно покинул свой пост.

«Хочу сказать, что борьба не закончена, мы будем добиваться моего участия в предстоящих выборах. К сожалению, подкупы и запугивание стали основой нашей политической системы, что мы и увидели», — прокомментировал Левченко такое решение депутатов. На сайте регионального отделения КПРФ также говорится, что депутаты от партии уже внесли предложение об исключение слова «досрочные» из постановления.