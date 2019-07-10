Большая вода – большая беда. На чьей совести жертвы наводнения в Сибири

22 погибших, примерно столько же пропавших без вести, 10 тысяч затопленных и унесенных водой домов, тысячи оставшихся без крова людей – такого потопа, как сейчас в Сибири, Россия не видела со времени трагедии в Крымске. Почему история ничему не научила и можно ли было избежать таких жертв?

«Причин для паники нет»

«Ад кромешный», – пишут иркутяне, пережившие «катастрофу века», как они называют наводнение, которое началось в регионе 26 июня этого года. За считаные дни практически ушло под воду около 100 населенных пунктов.

В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров (при критической отметке 700 см), реки Ока в селе Ухтуй – на 10 метров, реки Уда в Нижнеудинске – на 2,5−3 метра, реки Белая в поселке Мишелевка – на 2,5 метра.

– О повышении уровня воды сообщалось, но о чем простому человеку могут сказать эти сухие цифры? – рассказывает Ольга, жительница Тулуна, превратившегося в настоящую Венецию. – При этом власти постоянно успокаивали, говорили, что причин для паники нет. Никто не предупреждал, что вода может захлестнуть город. Администрация объявила добровольную эвакуацию: хотите – спасайтесь, не хотите – ваше дело...

Ольга рассказывает, что масштаб бедствия оценила своими собственными глазами – ее дом стоит на берегу реки.

– Когда вода в прямом смысле пошла на нас, мы взяли документы, собак и уехали. Хотели выгрузиться и вернуться за отцом, который остался собирать вещи. Но не прошло и часа, как улицы заполнил быстрый холодный поток, который несся на огромной скорости, заливая все вокруг, – вспоминает пережитое Ольга.

Самые жуткие снимки – из Тулуна. Малоэтажные постройки залило под крышу или вообще смыло. Многоэтажки погрузились в воду минимум до третьего этажа.

Вернуться за отцом Ольга смогла только через несколько часов – нужно было найти лодку, наземный транспорт был уже бесполезен. По словам женщины, ее отца к тому моменту смыло потоком воды в угол двора и накрыло обломками дома. Его удалось спасти практически чудом: до следующего дня тулунец бы не дожил, пополнив собой черный список из 22 погибших и около двух десятков пропавших без вести.

Жуткая картина: наводнение смыло и унесло сотни домов

«Плюнуть мэру в лицо»

– Я вчера смотрела выступление нашего мэра, и просто хотелось подойти и плюнуть ему в лицо. Он сказал, что люди были оповещены, но они до конца не верили, поэтому никто не уходил. Такого не было, людей толком не предупредили, они вообще не были к этому готовы. Сестра моего мужа говорит, что они спасались на крыше, потому что не ожидали такого, – заявила Алёна Баженова из Тулуна.

Жители поселка Соляная Тайшетского района говорят, что проснулись от шума прибывающей огромной воды. Спасались по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»: похватали пожитки, документы и помчались на ближайшую возвышенность. Ночевали прямо на земле. Старики, женщины, дети. На импровизированном «ковчеге» оказались беременные, ребенок-диабетик, онкобольная женщина, пережившая недавно серьезную операцию.

В Нижнеудинске горожане утром пошли на работу, а уже к обеду наблюдали из окон своих офисов, как по улицам поплыли сараи, теплицы, трупы животных. Одна из женщин погибла, сбитая потоком воды, когда пыталась перейти улицу.

Жители села Рождественка рассказывают, что пробовали дозвониться до администрации, чтобы узнать, как им быть, но им никто не ответил.

Село Евдокимовка оказалось вообще без связи и, как говорят жители, без какого-либо оповещения. Евдокимовцы разбились на два лагеря: кто-то остался ждать спасателей на крышах своих домов, кто-то пытался эвакуироваться своими силами. Один из жителей погиб вместе со своим внуком: лодка перевернулась и дед с ребенком не смогли выплыть в бурном ледяном потоке.

Прокуратура Иркутской области уже установила, что власти Тайшетского, Рождественского, Шиткинского и Зареченского муниципальных образований фактически бросили подтопленцев на произвол судьбы.

«Не было обеспечено своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе, о правилах поведения и способах защиты в такой ситуации», – сообщают в прокуратуре.

Аномальное равнодушие

Версий, почему смыло Иркутскую область, много. Преобладают конспирологические и катастрофические. Людям, пережившим страх и ужас, труднее всего поверить в дождик и вышедшие вследствие этого из берегов реки.

Причина паники – невиданный размах бедствия. Паводки в этих краях бывают регулярно, но наводнение этого года – самое сильное за всю историю наблюдений в регионе. По данным Росгидромета, в 1902 году был паводок в 8–9 метров. В 1937 и 1980 годах – 8,5–9 метров. Прежний рекорд относится к 1984 году – 11 метров. Последний раз вода высоко поднималась в 1996 году – на 8,8 метра. Этим летом уровень воды превзошел все мыслимые пределы, достигнув 14 метров.

– Версия вины гидроэнергетиков, которые могли сбросить воду, быстро набрала популярность среди напуганных людей, но она не находит подтверждения. Причина потопа – природная. Но не все спишешь на стихию. Происходят глобальные климатические изменения. В частности, в Иркутской области сошлись разные воздушные массы и вызвали аномальное количество осадков. Но когда схлынет вода, самое время разобраться, почему построенная в 2006 году дамба, о которой местные власти пищали, что ее хватит на 100 лет, не защитила Тулун от затопления. Кто выдавал разрешения на застройку ниже «красных линий» – опасной черты для подтоплений? К сожалению, похоже, мы вступаем в эру, когда природные аномалии будут происходить и к ним нужно быть готовым, – прокомментировал «Собеседнику» эколог, член общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Александр Колотов.

Предварительный ущерб составил около 1 млрд рублей. Люди потеряли имущество, домашний скот, на спасение которого банально не было времени. Только первые подсчеты потерь дали 504 головы крупного рогатого скота, 50 лошадей, более 100 свиней. При этом назначенные компенсации в 10 тысяч рублей покрывают лишь первоначальные нужды людей, оставшихся без крыши над головой. Власти также говорят о суммах в 50 и 100 тысяч рублей для тех, кто понес более серьезные потери. Но размер возмещения ущерба вызывает у иркутян только недоумение.

– Если мы возьмем статистику, то увидим, что считаные проценты людей, живущих в потенциально опасной зоне, озаботились застраховать свое имущество. Причины, как обычно, – беспечность, надежда на авось, слабая разъяснительная работа соответствующих органов, – замечает Александр Колотов.

Первоначально в гуманитарную помощь для подтопленцев входило: один батон, по пачке макарон, риса, 2 пакетика супа быстрого приготовления. В мутной воде наводнения быстро появились единороссы, которые заклеили своими логотипами упаковки гуманитарки, и «бизнесмены», продающие пострадавшим хлеб и сахар по 100 рублей.

Ситуация оказалась настолько критической, что в зону бедствия прибыл Владимир Путин. За которым подтянули борты с гуманитаркой, спасателями и даже военными.

– К сожалению, эта ситуация не последняя, климатические изменения – это реальность, – резюмирует эколог. – Но пока власти против них бессильны.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2019 под заголовком «Большая вода — большая беда».