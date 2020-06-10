Сергея Левченко от КПРФ не допустят на плановые выборы главы Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко не сможет участвовать в плановых выборах главы региона 13 сентября, так как местный парламент решил назвать их «досрочными» из-за того, что коммунист досрочно ушел в отставку. Хотя дата голосования из-за этого не изменилась.

О проведении формально досрочных выборов объявили в законодательном собрании Иркутской области, хотя пять депутатов от КПРФ выступали против такой формулировки.

Напомним, что Левченко ушел в отставку в декабре прошлого года на фоне критики со стороны президента, вызванной его неудовлетворенностью работой региональных органов власти по устранению последствий паводков. Однако недавно экс-губернатор заявил, что намерен баллотироваться на новых выборах также от КПРФ.

«Моя отставка в декабре 2019-го была вынужденным шагом, совершенным под большим давлением. Но обстановка в стране и области изменилась. Больше нет тех факторов, которые стали для меня решающими и заставили написать заявление об отставке», — писал в своем Facebook, обращая внимание на неэффективность сменившей его команды.

Как сообщали источники ряда СМИ, действующий врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев может оказаться одним из немногих губернаторов, которые 13 сентября пойдут на выборы самовыдвиженцами, а не от «Единой России». По мнению политолога Алексея Макаркина, в регионе «нецелесообразно» выступать от лица правящей партии.