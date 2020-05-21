Ушедший в отставку губернатор Иркутской области снова пойдет на выборы от КПРФ

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен снова баллотироваться на пост главы региона. В КПРФ это предложение уже одобрили, заверил он.

«Я свое решение принял и уже обсуждал его на уровне руководства партии. Следующий этап — это областная конференция», — пояснил он «Коммерсанту».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Левченко написал заявление о добровольной отставке на фоне критики президентом его действий по устранению последствий наводнения в регионе. Однако он уверяет, что сделал это из-за давления Кремля.

При этом губернатор не уверен, что его допустят до выборов, например, не позволив ему пройти муниципальный фильтр, но поддерживать других кандидатов Левченко не намерен: «Я буду настаивать, чтобы была законность. Дать им другого, более удобного, кандидата — это игра в поддавки».

За две недели до своей отставки Левченко выступил с критикой в адрес президента РФ Владимира Путина и его политики по отношению к регионам, заявив: «То, что попало в указы президента, подняли два года назад, не попало — подняли в прошлом году, в этом. Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу». При этом экс-губернатор также обращал внимание, что некоторые СМИ занимаются чересчур активной критикой в его адрес.