Губернатор Иркутской области заявил, что не видит смысла в указах президента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время своей встречи с жителями Зиминского района сделал заявление о бессмысленности и бессистемности «сигналов из Москвы», подразумевая под этим майские указы президента Владимира Путина, об этом сообщил Life.

«Одним поднимут — у других получается меньше, другим поднимут — получается опять перекос. То, что попало в указы президента, подняли два года назад, не попало — подняли в прошлом году, в этом. Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу», — сказал Левченко. Предполагается, что это высказывание содержит ответ на вопрос местной жительницы, которая спросила, почему убрали надбавку за стаж у среднего медперсонала.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутаты от КПРФ призывали Путина не отправлять Левченко в отставку досрочно и дать возможность поучаствовать в следующих выборах. Они также отметили его эффективность как главы региона и рассказали о «потоках лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелых нападках» в адрес губернатора.

Накануне газета «Взгляд» со ссылкой на сайт «Восточно-Сибирская правда» сообщила о задекларированной якобы с опозданием недвижимости Левченко, о чем, как утверждается в самой же статье, было известно ещё в 2017 году.

Весной 2018 года героиня одной из публикаций «Собеседника» — учительница из Братска Иркутской области — рассказала Sobesednik.ru, как в регионах выполняют предыдущие «майские указы» Путина о зарплатах бюджетников.