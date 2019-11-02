Коммунисты просят позволить Сергею Левченко участвовать в выборах в 2020 году

Депутаты от КПРФ призывают президента не отправлять досрочно в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Соответствующее обращение фракция коммунистов направила на имя Владимира Путина, пишет РБК. «Вопрос о региональной власти необходимо решать на свободных и честных выборах в сентябре 2020 года», — говорится в письме депутатов.

В нем указывается на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес губернатора.

Авторы обращения отмечают, что доходы регионального бюджета с 2016 года выросли в 2,2 раза, количество социальных объектов увеличилось вчетверо, а объем незаконных вырубок леса сократился вдвое.

Напомним, летом в Иркутской области произошло сильнейшее наводнение. Владимир Путин трижды посещал регион. Во время одного из визитов президент резко раскритиковал местные власти. Позже в СМИ появилась информация о возможной досрочной отставке Сергея Левченко, рейтинг которого резко понизился. Представители главы региона несмотря ни на что заявляли, что губернатор работает в обычном режиме.