В окружении иркутского губернатора назвали заказом слухи о его отставке

Представители Сергея Левченко заявили, что он работает в плановом режиме, несмотря на слухи о его отставке.

Накануне, 29 сентября, источники РБК сообщили, что в Кремле этой осенью планируют отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, поскольку паводки в регионе сильно сказались на его рейтингах. Кроме того, президент РФ Владимир Путин во время своего визита в пострадавшие от наводнения районы раскритиковал Левченко за то, что тот не руководил лично ликвидацией последствий паводка.

Однако в пресс-службе иркутского губернатора «Интерфаксу» рассказали, что в понедельник, 30 сентября, Левченко продолжает работать по своему графику, несмотря на сообщения о якобы существующем у президента намерении его уволить.

«Губернатор находится на рабочем месте, работает по графику. Сейчас Сергей Георгиевич проводит инвестиционный совет. После обеда состоится координационное совещание по правопорядку и видеоселектор по призыву на военную службу», — говорится в сообщении представителей главы региона.

Кроме того, источник из политических кругов области заявил агентству, что публикации в СМИ о возможной отставке Левченко носят заказной характер и оплачиваются его политическими противниками, претендующими на пост главы региона.