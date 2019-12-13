Сергей Левченко указал на чрезмерную критику СМИ в свой адрес

Покинувший должность губернатора Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал свою отставку с поста главы региона.

Как пишет РБК со ссылкой на Facebook политика, такое решение было принято им добровольно, «поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше» для жителей Иркутской области.

Левченко указал на то, что в последнее время СМИ слишком активно критиковали его и работавших с ним людей. «Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона», – написал он.

Экс-губернатор подчеркнул, что сотрудничал с представителями местной власти в регионе без оглядки на их партийную принадлежность. «К сожалению, так устроена наша жизнь, что многие из этих людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня», – отметил Левченко.

Напомним, глава Иркутской области Сергей Левченко ушел со своего поста накануне, 12 декабря. Он возглавлял регион возглавлял регион с 2015 года.