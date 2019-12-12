Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке

Глава Иркутской области Сергей Левченко, вероятная отставка которого обсуждалась осенью, добровольно покидает свой пост.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации Владимира Путина, соответствующий указ главы государства появится в ближайшее время. Врио губернатора региона, скорее всего, будет назначен помощник президента, бывший замдиректора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. Выборы нового главы региона должны состояться в сентябре 2020 года.

Отмечается, что сам Левченко сейчас находится в Москве, где он проводит встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

В октябре сообщалось о вероятной скорой отставке Сергея Левченко в связи с неэффективной работой по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области летом 2019 года.

КПРФ, членом которой является Левченко, выступала перед президентом в защиту иркутского губернатора. По данным «Коммерсанта», в партии утверждали, что его «дожали, угрожая уголовным преследованием».