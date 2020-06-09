Лишь три губернатора-единоросса из 15 могут пойти на выборы как самовыдвиженцы

В 15 из 20 регионов кандидаты в губернаторы пойдут от «Единой России». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в партии. Аналогичную цифру называет и Znak.com, ссылающийся на собственные источники.

Среди окончательно утвержденных кандидатур называют губернаторов, которых уже поддержал президент РФ Владимир Путин: Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Никитин (Тамбовская область) и Александр Богомаз (Брянская область).

Кроме того, на выборы от ЕР пойдут исполняющие обязанности региональных руководителей Михаил Развожаев (Севастополь), Ростислав Гольдштейн (Еврейская АО), Владислав Шапша (Калужская область) и Александр Цыбульский (Архангельская область), пишет газета.

Также партия может выдвинуть на выборы Александра Дрозденко (Ленинградская область), Ивана Белозерцева (Пензенская область) и Василия Голубева (Ростовская область), однако их Путин ещё не одобрил при личной встрече.

При этом Znak.com пишет, что вряд ли от «Единой России» на выборы пойдут Владимир Уйба (Коми), Владимир Солодов (Камчатка) и Игорь Кобзев (Иркутская область). По данным «Ведомостей», они в праве пойти от партии, если это сочтут возможным.

Часть из них могут выдвинуть уже сегодня, 9 июня, а остальных позже, отмечают собеседники изданий.

Три губернатора, которые, как сообщается, пойдут на выборы, с ЕР никак не связаны: связанный с «Яблоком» Дмитрий Махонин (Пермский край), Олег Николаев от «Справедливой России» (Чувашия) и Алексей Островский (Смоленская область) из ЛДПР.

Политолог Алексей Макаркин уверен, что в Смоленской области или Пермском крае от ЕР идти «невозможно», а в Иркутской области «нецелесообразно»: «Большинство губернаторов пойдут от “Единой России”. Тем более что скоро выборы в Госдуму и дистанцироваться от партии вредно для ее интересов, потому что кандидаты продвигают партийный бренд и это еще и важный элемент консолидации элит», — пояснил он «Ведомостям».

При этом глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает практику самовыдвижения партийных кандидатов негативной для системы: «Такое функционирование политической системы придает ей дополнительную устойчивость, а в случае ее отсутствия или имитации власть рискует вызвать разочарование у граждан, а в худшем случае — кризис доверия», — считает он.