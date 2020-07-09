Задержание губернатора Фургала и обыски у лидеров "НЕТ!". Главное к утру 9 июля

Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Главу региона обвиняют в организации убийства и покушений на убийство (по данным ТАСС, его подозревают в участии в организации двух убийств и одного покушения). Совершенные преступления датированы 2004-2005 годами. По тому же делу в ноябре 2019 года были задержаны ещё четверо предполагаемых участников преступного сообщества, в которое якобы входил Фургал, на их показаниях строится обвинение против губернатора. Для разбирательства его отправили в Москву, в Басманный суд.

Отмечается, что назначить исполняющего обязанности Фургал «не успел» и это право остается за президентом Путиным, как и полномочия по отстранению главы региона от должности. В этом случае выборы нового губернатора пройдут осенью 2021 года.

Губернатор Фургал был избран в 2018 году от партии ЛДПР, победив действовавшего главу региона от «Единой России», с результатом в 70%. В региональном отделении партии РИА Новости заявили, что пока решения об исключении Фургала из ЛДПР не принималось.

В Москве начались обыски у лидеров движения «НЕТ!» муниципального депутата Юлии Галяминой и Татьяны Усмановой из «Открытой России». Об этом в соцсетях сообщают сами оппозиционеры. Также обыски проходят у Ольги Горелик, жены муниципального депутата Константина Янкаускаса и у шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова. Адвоката Галяминой в квартиру не пускают. В связи с чем проходят обыски, не уточняется.

Среди возможных предположений называют дело ЮКОСа, по которому к активистам «Открытой России» уже приходили ранее, а также запланированный на 15 июля митинг против поправок к Конституции. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что таким образом власти могут «мстить» им за кампанию «НЕТ!». По мнению директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, активизация деятельности силовых структур в последние несколько дней (в том числе дело Ивана Сафронова) связана с желанием Кремля убрать из информационной повестки тему поправок и обнуления президентских сроков Владимира Путина.