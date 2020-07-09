Задержанного губернатора проверят на причастность к преступлениям в ряде регионов

Следственный комитет намерен проверить, причастен ли губернатор Хабаровского края Сергей Фургал к другим особо тяжким преступлениям, совершенным также в Приморском крае и в Амурской области.

«Данная работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам», — поясняет официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о задержании губернатора от системной оппозиции в связи с обвинениями в его причастности к организации убийств и покушений в 2004-2005 годах. Ранее были задержаны четверо участников предполагаемой преступной группы, которые, по данным СМИ, и дали показания на Фургала.

Для суда главу региона перевозят в Москву, где рассмотрением его дела займется Басманный суд.

Напомним, что Фургал 11 лет был депутатом Госдумы от ЛДПР, а после этого в 2018 году с 70% поддержкой граждан одержал победу на выборах в Хабаровском крае, обойдя предыдущего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта.