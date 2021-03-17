"Готовится что-то серьезное": Зюганов сделал неожиданное заявление о послании Путина

Судя по всему, разговоры о странных переносах даты послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, которые уже давно ведутся в экспертных кругах, начали постепенно доходить и до топовой российской политической тусовки. В последнее время все чаще можно услышать рассуждения представителей различных политических сил о том, чего стоит ожидать от мероприятия, несмотря на то что его дата, которая, к слову, ни разу не озвучивалась Кремлем, все время переносится.

К примеру, глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков не так давно впервые в нынешнем году прокомментировал сложившуюся ситуацию, удивив многих экспертов неоднозначной позицией. Сначала представитель Кремля заявил, что с датой послания в администрации президента до сих пор не определились, а потом добавил, что она при этом сдвигается «вправо». Разумеется, многие наблюдатели тут же задались вопросом о том, как можно «сдвигать вправо» то, чего, по словам того же Пескова, нет.

На этом же фоне многие вспомнили о звучавших ранее прогнозах, согласно которым власти тщательно готовятся к проведению мероприятия и, вероятнее всего, в его рамках президент планирует объявить о каких-то ключевых изменениях. Других объяснений столь серьезной задержке по срокам, особенно в ключевой для власти год парламентских выборов специалисты не нашли. Даже редкие предположения о том, что суть проблемы кроется в банальной пандемии и угрозе распространения вируса, не обрели продолжения.

Теперь же о странностях с переносом послания заговорили и настоящие ветераны отечественной политики в лице лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Причем, Геннадий Андреевич не стал даже пытаться давать происходящему расплывчатую оценку, а сразу же заявил о своих подозрениях, отдельно отметив тот факт, что, согласно доступным ему слухам, текст послания снова переписывают, причем уже пятый раз.

«Говорят, уже в пятый раз переписывают. Как мне кажется, готовится что-то серьезное», – отметил политик.