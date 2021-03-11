Карантин для тысячи человек: Несмиян рассказал о причинах переноса даты послания Путина

О послании российского президента Федеральному собранию, которое ежегодно организуется в начале года, в 2021 году эксперты говорят уже не в первый раз. Причем, каждый раз это знаковое для российского истеблишмента мероприятие приходится обсуждать исключительно сквозь призму слухов о том, будет оно или нет, в какую дату это может произойти и почему эта самая дата каждый раз сдвигается.

Вопросов к до сих пор не прозвучавшему посланию в обществе и экспертной среде накопилось столько, что их уже начали замечать в Кремле. И, понимая всеобщую обеспокоенность из-за потенциально не политических и даже не пандемических причин отсутствия этого самого послания, в Кремле решили реагировать. Так, глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков, пожалуй, впервые за долгое время заявил, что дата послания президента Федеральному собранию пока не определена, и сразу же добавил, что она «сдвигается вправо», попытавшись тем самым хотя бы обозначить наличие планов Кремля на организацию подобного мероприятия.

Между тем, как считает известный российский журналист Анатолий Несмиян, на самом деле ситуация с посланием выглядит в определенной степени нелогично и в чем-то даже странно. Более того, эксперт убежден, что частично проблемы в данном случае спровоцированы по причине здоровья, то есть необходимостью выдержать карантин для огромного количества участников мероприятия, которые так или иначе будут контактировать с главой российского государства.

«Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента Путина Федеральному собранию пока не известна, но его сроки при этом сдвигаются. Руководствуясь элементарной логикой, можно прийти к выводу, что подобная конструкция выглядит как минимум нелепо. Если даты нет, то и сдвигать, в целом, нечего. Вот если бы эту дату как-то обозначили, тогда ее можно было бы сдвинуть. Но как сдвинуть то, чего нет – для этого надо быть главой пресс-службы российского президента.

Как бы там ни было, но на дворе уже месяц март, и даже если в пожарном порядке все-таки будет принято какое-то решение, послание можно будет организовать лишь в апреле или даже в мае, если не позднее. По правде говоря, смысла в этом послании в таком случае уже попросту не будет. Послание – это ведь целеуказание для номенклатуры на текущий год. И если президент озвучивает его в начале года, то определенная логика в этом присутствует. А если его начинают сдвигать, то с логикой не все в порядке.

С другой стороны, а чего такого интересного и нового вообще мог бы сказать Путин? Смысл российской «стабильности» как раз и заключается в том, чтобы ничего нового не делать. Стоит хлипкая конструкция и качается на ветру, достаточно ее тронуть – она рухнет. А потому лучше всего ее не трогать. Тем более, если ты не имеешь понятия, где трогать еще можно, а где – уже нельзя.

Вот по этой причине с точки зрения привычного ритуала послание вроде бы и нужно произнести, но с точки зрения его содержания – как-то не очень. Просто нечего посылать. […] Также придется одномоментно посадить на карантин тысячу человек, чтобы никто случайно не чихнул в сторону докладчика. Ритуалом же не предусмотрено обращения великого вождя через телевизор, только личное послание. Разумеется, можно еще его под стекло упрятать, но тут уже начнутся серьезные проблемы с имиджем. То есть, как бы ни хотелось, но сдвигать сроки все-таки приходится», – пишет журналист в своем авторском Telegram-канале.