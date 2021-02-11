Ответ Западу и раздача денег: стали известны тезисы Путина в послании Федеральному собранию

Во второй половине минувшего года журналистам и обществу неоднократно доводилось слышать заявления отдельных спикеров о том, что Кремль отменяет крупные мероприятия с участием президента России Владимира Путина вовсе не из-за сложной эпидемиологической обстановки. Причины назывались самые разные, особенно будоражил сознание общественности профессор Соловей с его «личными обстоятельствами непреодолимой силы», с которыми якобы столкнулся глава государства, а потому не станет проводить ни прямую линию, ни традиционное послание Федеральному собранию.

Впрочем, эти слухи позднее не оправдались, и пусть прямой линии с президентом в ее привычном формате россияне не увидели, масштабная пресс-конференция все же состоялась. А на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране вполне может состояться и послание членам Федерального собрания. К примеру, как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на собственные источники, послание запланировано на последнюю неделю текущего месяца, а самыми вероятными его датами являются 24 или 25 февраля.

Примерно к этим датам, отмечает издание, готовятся и депутаты Госдумы: в минувший понедельник Совет нижней палаты изменил план работы и перенес пленарные заседания, которые были запланированы на 24-25 февраля, на иные даты. Это также может быть косвенным свидетельством того, что именно на эти дни Кремль готовится к посланию. Впрочем, глава пресс-службы президента Дмитрий Песков накануне подобные слухи опроверг, заявив, что дата послания до сих пор не определена. В то же время Песков поделился некоторыми подробностями о темах, которые будут затронуты в послании. «Речь будет идти о развитии страны в технологическом, социальном, экономическом и ином плане. Вот об этом президент и будет говорить», – отметил представитель Кремля в беседе с журналистами, добавив, что в послании не может не найти отражения и тема предстоящих парламентских выборов.

Что же касается внешнеполитической части послания, то она, согласно публикации «Открытых медиа», уже готова, более того, она якобы не вызывает никаких разногласий среди ведомств, которые отвечают за написание этой речи. Ожидается, что президент непременно затронет тему отношений с Западом. Более того, собеседники издания утверждают, что речь может пойти о том, что США и Европа развязали против России санкционную и информационную войну, Москва хочет мира, однако готова отстаивать суверенитет. Один из источников, и вовсе, утверждает, что именно с обращения к Западу Путин может начать свое выступление перед членами двух палат российского парламента.

Еще одним ключевым тезисом в послании президента могут стать успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также экономические последствия выхода из кризиса. Речь пойдет в том числе и о мерах поддержки малого бизнеса, а также других слоев населения и отраслей, которые пострадали в период пандемии.

Примечательно, что еще несколько дней тому назад агентство Reuters со ссылкой на собственные источники опубликовало сообщение о том, что российские власти якобы планируют выделить несколько сотен миллиардов на обеспечение россиян социальной помощью. Отмечается, что президент может лично объявить об этом во время послания, а ключевой целью выделения столь крупной суммы называют стремление Кремля снизить уровень недовольства среди граждан перед парламентскими выборами.

К слову, эту информацию глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков также опроверг уже через день. Однако ряд источников «Открытых медиа» утверждают, что в правительстве на самом деле обсуждался такой план. Вопросы вызвала лишь методика распределения средств, поскольку часть чиновников считают необходимым обеспечить прямую поддержку населения, другие же настаивают на косвенной помощи путем вливания этих средств в экономику.

Не менее важной темой, утверждают источники издания, близкие к администрации президента России, будет подготовка к осенним выборам в Государственную думу и вовлечение населения в прямое участие в политическом процессе. Эту часть послания готовит внутриполитический блок Кремля вместе с близкими к нему центрами политтехнологий. К примеру, непрямым ответом на недавно прошедшие митинги в поддержку Алексея Навального и нарастающий протестный потенциал может стать тезис о необходимости наладить диалог между властью и населением, активнее вовлекая последних в политическую и общественную жизнь страны.