Песков: Выделять 500 млрд Путин не собирался, как и купировать ими протесты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данные Reuters о том, что в ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин намерен заявить о выделении 500 миллиардов рублей, чтобы купировать протесты к выборам в Государственную думу.

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства "Рейтер"», — приводит ответ представителя Кремля «Интерфакс». На уточняющий вопрос о том, в какой именно части журналисты ошиблись, Песков отметил, что в обеих — Кремль не намерен купировать таким образом протесты и не планировал никаких специальных пакетов в 500 миллиардов. Впрочем, он добавил, что меры социальной поддержки являются «постоянным процессом» и их было бы некорректно причислять к разовым решениям.

Песко также отмечает, что администрация не успела прокомментировать эту новость агентству: «Нам "Рейтер" вчера прислал письмо, в котором написал: "Нам стало известно, что то ли 500, то до 800 млрд, то ли триллион там планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты”». По его словам, через 20 минут после этого сообщение уже было опубликовано на сайте Reuters.