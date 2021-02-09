Плата за митинги, коммунисты за Навального и выдумки "России 1". Главное к 9 февраля

Швеция, Польша и Германия высылают по одному российскому дипломату в ответ на аналогичные действия РФ в адрес их представителей, сообщает ТАСС. Российский МИД объяснял высылку их участием в акции протеста, все три страны сочли эти обвинения необоснованными.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию намерен анонсировать новые выплаты россиянам. Их суммарный объем составит порядка 500 млрд рублей (сравнимые суммы Путин обещал и в прошлом году). Эти выплаты издание связывает с протестами в поддержку Алексея Навального и выборами в Госдуму в сентябре 2021 года.

Телеканал «Россия-1» вдвое завысил стоимость аренды апартаментов, которые Алексей Навальный снимал в Германии. Издание оценило их стоимость в 30 тысяч евро, а Леонид Волков в 15 580 евро. Причем выплатил сумму, как и ожидалось, Евгений Чичваркин.

При этом владелец виллы обратился в правоохранительные органы Германии, заявив, что сотрудники «России-1» арендовали жилье обманом, назвавшись туристами из Бельгии (настоящая фамилия автора сюжета не Анна Попова, а Анаа Боурт) и снимали его скрытой камерой (по законам ФРГ это уголовно наказуемо), передает «Дождь». В свою очередь, г-жа Боурт заявила, что они представились российскими журналистами, а камеру оператор держал на виду.

Родные убитых в ЦАР российских журналистов Кирилла Радченко и Александра Расторгуева обратились к Путину, главе ЦАР и главе СК Алесандру Бастрыкину с просьбой не ставить памятник на месте гибели их родственников на деньги «повара Путина» Евгения Пригожина, как он предложил ранее. Они не исключают его участие в нападении на журналистов.

Депутат саратовской облдумы Николай Бондаренко (КПРФ) оштрафован на 20 тысяч за участие в митинге в поддержку Алексея Навального. В разговоре с «Дождем» он отмечает, что считает решение политически мотивированным, отмечая, что на акции был как наблюдатель, чтобы лично отслеживать действия силовиков по отношению к гражданам. Он также оценил штраф позитивно — теперь, по его мнению, его не смогут привлечь за это к уголовной ответственности, как того требовали местные власти.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что преследование Алексея Навального политическое, а суд над ним в отделении полиции дискредитирует всю российскую систему правосудия. Таким образом он анонсировал акцию КПРФ 23 февраля. Её согласование пока не подтверждено.

В декабре 2020 года смертность в Москве по сравнению с прошлым годом выросла на 56,7%, следует из сообщения депздрава столицы. По России смертность за весь 2020 год предварительно выросла на 17,9%, рассказала РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

В Волгограде сотрудников бюджетных предприятий и студентов собрали на Мамаевом кургане для съемок клипа. Как пишет издание «Волгоград онлайн», сами бюджетники думали, что участвуют в проекте группы «Любэ» про битву за Сталинград, а в реальность записывали ролик в поддержку президента: