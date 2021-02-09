Путин в феврале объявит об отставке? Скурлатов поделился сенсационным инсайдом

Сложно уже сосчитать, сколько раз за последние полгода самые разные эксперты пытались «отправить» российского президента Владимира Путина в отставку. Причем основания для этих версий приводились самые разные, хотя большинство из них и было озвучено как инсайды без обозначения источников и при полном отсутствии более внятных, хотя бы косвенных аргументов.

Чего стоят только многочисленные заявления политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья, а также многих других видных спикеров, которых можно назвать своего рода адептами версии о скорой отставке Владимира Владимировича. Разумеется, никаких серьезных последствий их заявления не вызвали. Как говорится, пошумели, и ладно. Тем более, что с начала 2021 года разговоры на эту тему вроде бы улеглись, а если и возникают снова, то уже и вовсе выглядят предельно «тихими» и неубедительными.

Впрочем, разговоры эти ведутся, причем каждый раз обрастают все новыми, пусть и незначительными подробностями. Между тем каждый из тех, кто уже успел заявить о скором уходе Путина из большой политики, ни разу не назвал хотя бы примерной даты этого «события». Разве что все тот же Валерий Дмитриевич Соловей продолжает отмечать, что произойдет это в 2021 году. Однако недавно его коллега, известный российский политик и писатель Игорь Скурлатов все же решился озвучить именно дату, что и сделало его заявление в какой-то степени сенсационным.

«24 февраля Владимир Путин объявит о своей отставке?» – таким вопросом эксперт озаглавил пост в авторском Telegram-канале.

Причем эксперт апеллирует вовсе не к каким-нибудь собственным прогнозам, а утверждает, что речь идет о вполне реальных шагах. Согласно его инсайду, власти всерьез обсуждают возможность проведения досрочных президентских выборов. А ирония всей этой ситуации заключается в следующем: автором идеи о том, чтобы отправить президента в отставку и провести выборы главы государства досрочно, может оказаться сам Скурлатов. Об этом он подробно рассказал в своем посте.

«Знакомые, которые в разных статусах работают на российского президента, регулярно надоедают вопросами о том, как уберечь Россию от политической турбулентности и повысить рейтинг партии власти. Как правило, отмахиваюсь, им платят, пусть они и думают. Но однажды все-таки в шутку ответил. Вот есть нестабильная политическая ситуация, которую нельзя успокоить обычными инструментами. В таком случае нужны неординарные решения, на которые у них нет ни воображения, ни умения. Впрочем, вот один из ходов, который заключается в использовании американской политической технологии под названием, которое примерно звучит как "клин клином вышибают".

Согласно этой технологии и применительно к ситуации в России нужно объявить о досрочных выборах. Либо в Государственную думу, либо на пост президента России. В последнем случае воздействие на внутриполитическую повестку будет значительно глубже, особенно с точки зрения стабилизации обстановки, поскольку поможет направить неуправляемую на данный момент энергию масс в русло созидания. Достаточно лишь оформить все это в виде проекта и вбросить где нужно.

Сказал об этом и забыл. Но вдруг узнал о том, что мои предложения вполне серьезно обсуждают на довольно высоком уровне власти. Во, думаю, снова прокололся. Ведь проведут досрочные выборы, а после и спасибо не скажут. Очень хорошо знаю этих своих знакомых. Им лишь бы украсть хорошую идею и выдать за свою, а потом ее автора кинуть. С другой стороны, что Бог не делает – все к лучшему», – иронично подметил Скурлатов.