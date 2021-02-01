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Андрей Нечаев: "За речью Путина в Давосе угадываются фобии российской власти"

Политика
17:07, 01 февраля 2021
«Собеседник» №04-2021

Андрей Нечаев: "За речью Путина в Давосе угадываются фобии российской власти"
Владимир Путин // фото: Global Look Press
Владимир Путин // фото: Global Look Press

Экономист Андрей Нечаев – о том, что не так с выступлением Владимира Путина на Давосском форуме.

За последние 11 лет Владимир Путин впервые выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Если рассматривать его речь с точки зрения западного обывателя/политика/эксперта, не очень погруженного в российские проблемы, то это хорошее выступление. Он явно хотел произвести впечатление мудрого, доброго, склонного к компромиссам государственного деятеля. Но, на мой взгляд, за его тезисами угадывается целый ряд фобий российской власти.

Для меня совершенно очевидно, что у него есть страх, что Россия может оказаться изгоем и что угроза новых санкций очень велика. Поэтому рефреном идет: давайте сотрудничать, есть обострившиеся сегодня общие проблемы... Однополярный мир плохо себя зарекомендовал. Есть несколько центров, и Россия – один из них (угадывается за кадром), поэтому надо перейти от конфронтации к сотрудничеству и т.д. Правда, примеры совместных действий не вполне убедительны: скажем, то, как была решена проблема Карабаха при участии России, в Армении вызывает острое неприятие.

Дальше шли пассажи о том, что нарастают социально-экономическая дифференциация и расслоение – и в мире, и в каждой отдельной стране. С этим трудно не согласиться. Но у меня много вопросов к тем цифрам, которые Путин озвучивал, говоря о внутреннем в России. Например, по тому, как он считал количество бедных в России: он объявил, что с 1999-го (64 млн чел.) их число снизилось в настоящее время до 5 млн. А в США, по заверениям Путина, за последние 20 лет бедных стало больше на 2 млн человек. При этом он приводил такой показатель: 5,5$ в сутки по паритету покупательной способности. Видите ли, по этому показателю 1 доллар равен примерно 25 руб., а не 72 руб., как сейчас по курсу ЦБ. Таким образом, точкой отсчета реально берется сумма около 4300 руб. в месяц. При таком критерии для России, конечно, количество бедных резко падает – только как жить на такие деньги? Даже по официальной статистике бедности, доход ниже официально установленного прожиточного минимума (чуть больше 11,5 тыс. руб/месяц) имеют порядка 19,6 млн россиян.

Еще один тезис, который у меня вызывает чувство диссонанса. Что Путин предлагает взамен существующей в мире системы поддержки экономики? Он говорит, что должна возрастать роль государства. Как бы косвенно оправдывая ту политику, которая последние 10-15 лет ведется в России. Он говорит про бюджетные деньги, которые должны стать решением проблемы взамен раздачи денег центробанками. У меня возникает вопрос: откуда возьмутся эти деньги? В условиях экономической стагнации взяться им неоткуда. Разве что применить либо то самое «количественное смягчение» (когда деньги просто печатаются), которое он осуждает. Либо залезать в долги, а он только что констатировал: долговая нагрузка и так возросла.

И последнее. Путин выразил озабоченность возросшей властью цифровых гигантов. Он привел в пример США, намекая на заблокировавшие Трампа соцсети, но, на мой взгляд, ясно, что его очень волнует влияние мировых информационных систем (на которые он повлиять не может) на настроения российского общества, включая и использование соцсетей для подготовки массовых протестных акций.

У меня вообще сложилось ощущение, что все, что Путин говорил о мировых проблемах, на самом деле он должен был говорить про Россию. К слову, те четыре ключевых приоритета того, как должна быть устроена комфортная жизнь рядового человека в мире (которые он называет принципиальной позицией России), вообще-то хорошо бы на практике внедрить в нашей стране.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2021 под заголовком «За речью Путина в Давосе угадываются фобии российской власти».

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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