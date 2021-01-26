"Будет толкать Путина к закрытию от внешнего мира": политолог назвала ключевую проблему президента

Судя по всему, дискуссия вокруг ситуации с вернувшимся из Германии оппозиционером Алексеем Навальным, опубликованным его командой расследованием и прошедшей в связи с этими событиями протестной акции, будет вестись еще долго. Между тем все попытки политологов дать оценку происходящему фактически упираются в одно, вполне традиционное для российских властей обстоятельство – полную невозмутимость Кремля.

По большому счету, полагают некоторые эксперты, подобная позиция исходит из целого ряда факторов, причем каждый из них довольно сложно поддается объяснению. Между тем, как считает российский политолог Татьяна Становая, ключевой из них можно считать очевидным, и заключается он в том, что глава российского государства Владимир Путин искренне верит в успешность своего управления государством и связывает все проблемы с негативным отношением Запада к России.

«Проблема с российским президентом Владимиром Путиным на данный момент заключается в том, что он, похоже, слишком сильно уверовал в свои невероятные прорывы и успехи. Для него – он является лидером ультра-эффективной, технократической партии прорыва, которая готова поставить Россию едва ли не впереди планеты всей. И оно уж очень ощущается – головокружение от веры в своей невероятный успех.

С другой стороны, это холодное, уничижительное, высокомерное и презрительное, как кажется ему самому, отношение Запада. И вот вся эта психологическая пропасть в восприятии, она и стала ключевой проблемой. Она будет толкать Путина к тому, чтобы закрываться от внешнего мира после каждого неудавшегося выхода в свет и замыкаться на тех, кто склонен петь дифирамбы. Классическая ситуация. И Давос может сыграть именно эту роль – совсем не сближения, а нового отчуждения. Мы такие сильные, а нас никто не уважает», – пишет Татьяна Становая в своем авторском telegram-канале.