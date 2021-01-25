Леонид Радзиховский: У Кремля против Навального остался лишь один аргумент

Все последние дни одним из самых обсуждаемых событий было задержание в аэропорту Шереметьево вернувшегося в Россию Алексея Навального. По какому сценарию будет дальше развиваться ситуация? Анализирует политолог Леонид Радзиховский.

Леонид Радзиховский // Фото: Facebook

Убедительный аргумент

– Вы сказали, что у Кремля остался последний козырь, и он очень сильный: чем активнее Запад поддерживает Навального, тем убедительнее, что он и впрямь его агент. Но эта карта уже разыгрывалась. И нельзя сказать, что она сработала…

– Видите ли, дело в том, что на его фанатов это никак не подействует. Фанаты так устроены, что на них ничего не подействует. Они по определению некритичны по отношению к своему кумиру и любая информация, которая как-то портит его образ, ими не воспринимается. Вернее, воспринимается исключительно как происки врагов, клевета и т.д.

Но фанатов Навального очень мало.

– Но его сторонников становится все больше...

– Во всяком случае, по опросам ему доверяет где-то 1% населения России. Допустим, это вранье, и ему доверяет 10%. Но это доверяют – понятие колеблющееся. А тех, кто ему верит, кто свято убежден, что он послан провидением для спасения России, намного меньше. Думаю, на всю страну какие-то сотни тысяч.

А вот для десятков миллионов россиян вполне убедителен аргумент, что его активно раскручивают на Западе, что западные правительства за него заступаются (на днях какой-то немецкий чиновник Европарламента даже сказал, что надо пересмотреть соглашение по этому несчастному «Северному потоку-2»). Для них это убедительное доказательство того, что Навальный – агент иностранных государств, которого те направляют, чтобы опрокинуть государство российское.

– То есть это не вопрос человеколюбия?

– Тут логика совершенно элементарная. Если они за него так стараются, то чей же он агент? Марсиан, что ли?

Только вот не надо думать, что недоверие сотен миллионов россиян к Навальному изменит их отношение к Путину.

Для 40 млн россиян это стало потрясением

– Разве вопрос не стоит так – Путин или Навальный?

– Наверное, не только я недооценивал степень наивности наших людей. Массовый избиратель Путина (те самые десятки миллионов людей), насколько я могу судить по рассказам, были поражены этим «расследованием» о «дворце Путина». Представляете, за два дня его посмотрели 40 млн человек! Хотя ведь там никакого «расследования» и нет – сообщили-то давно общеизвестные вещи.

Но это для тех, кто этим интересуется. Более того, для тех, кто этим совсем не интересуется (вот, скажем, я), было и так очевидно, что Путин живет не так, как жил Ленин в Горках, Сталин в Волынском, Хрущев на Ленинских горах, Брежнев в Завидово и даже Ельцин в Горках-2. Для меня было априори очевидно, что он живет как русский царь, но такой мещанский царь.

А вот для десятков миллионов граждан, как выяснилось, это было не очевидно, они об этом просто не задумывались. Но одно дело думать о том, что кто-то живет роскошно, другое – увидеть все это. И тут срабатывает железный рефлекс, который отменить невозможно: «у них денег куры не клюют, а нам на водку не хватает».

И это шок, потрясение, неожиданное разрушение образа.

Думаю, что этим роликом – просчитал это Навальный, или нет, не знаю – он нанес колоссальный удар по фундаменту путинского мифа. Мифа о твердом государственнике, для которого главное – это все-таки «жила бы страна родная и нету других забот». Да, он живет хорошо, он отнюдь не нищенствующий монах, и сталинские стоптанные сапоги – не про него, да и не те времена. Но прежде всего он – твердый государственник. И вот по этому-то мифу был нанесен страшный удар.

Это – вторая трещина в фундаменте путинского мифа. Первая – это, конечно, повышение пенсионного возраста, который ему не простили до сих пор. А второй удар – сообщение общеизвестных фактов.

– И тут уже ничего не поделать? То обстоятельство, что он ни разу даже не был в этом дворце, уже никого не убедит?

– А это уже не имеет никакого значения. Николай Второй тоже не жил в Зимнем дворце. Со времен Александра Второго Зимний не был царской резиденцией. Ощущение, которое возникло у народа, что Путин живет, как царь – перебить уже невозможно.

А если кто-то – хоть тот же Навльный, или кто другой – законтачит эти две позиции (мы должны пахать на пенсии, чтобы он строил дворцы по 1 млрд $), произойдет короткое замыкание.

Что, впрочем, никак не помогает Навальному. Идея, что это игра с нулевой суммой: что чем хуже относятся к Путину, тем лучше относятся к Навальному, повторю, совершенно неправильная.

Хотя для фанатов Навального картина простая: есть Ланселот, есть дракон. Это, к слову, картинка, которую западные СМИ активно вбивают в головы западного обывателя, хотя тому вообще наплевать и на Путина, и на Навального.

Ланселот и Дракон: победителей не будет?

– И никто не помнит предостережения Шварца, что рыцарь, убивший дракона, потом сам в него превратился? А если он хочет остаться собой, ему надо не занимать место побежденного, а уйти?

– Так кого же это интересует? Кто об этом хоть одну секунду думает? Люди просто живут. Вот как по команде западные СМИ (я не беру в кавычки – потому что действительно по команде, но не думаю, что ЦРУ, это команда тотальной моды, которая гораздо сильнее, чем любое ЦРУ) вбивают одно: вот Ланселот, вот дракон, вот – черное, вот – белое.

Такой дихотомии нет в головах западных обывателей, которым, повторю, абсолютно плевать и на Навального, и на Путина, но она есть в головах российской демшизы и фанатов Навального.

Кстати, нет этой дихотомии и в головах огромного большинства российских граждан.

– Но вы же сами сказали, что образ Путина теперь сильно испачкан.

– Да, ролик о дворце за неделю посмотрели почти 90 млн человек, как я уже сказал. Это говорит о степени потрясения людей. Не просто любопытства, а именно потрясения. Удар по кумиру был нанесен очень точно. В тот самый момент, когда кумир и так шатается. Когда доверие, симпатии и уважение к Путину и без того подорваны. Удар этот очень вовремя подгадан и очень сильный.

– Так почему тогда вы думаете, что эти люди не станут поддерживать Навального?

– Потому что это никоим образом не отменяет другого. Того, что эти же самые люди скажут: Навальный, конечно, агент Запада. Ну а как иначе? Кто его продвигает? Запад. Кто его пиарит? Запад. Откуда он приехал? С Запада. Где он выступал? На Западе. Кто грозит карами, если мы посадим Навального? Запад. Ну, так чей он агент? Ну, так Запад-то что хочет? Чтобы у нас воровства было меньше? И что, Запад так озабочен нашим воровством? Прямо вот жить не могут, так им мешает, что у нас воруют? А они сами с нашими коррупционерами дел не имеют? Они откатов нашим не дают? Они деньги наших воров не берут? Они белые и пушистые, а наши воры черные и грязные? Эту простейшую логику перебить невозможно, она совершенно очевидна.

Поэтому, мне и кажется, что это последний аргумент, последняя линия обороны российских официальных СМИ (но это очень мощная линия обороны) – перевести стрелки с дворца на простой вопрос: кто стоит за Навальным?

Если раньше нам упорно объясняли, что за ним стоят кремлевские башни, что это внутренние интриги, то теперь нам точно так же (кстати, намного более убедительно) будут объяснять, что это абсолютно четкая интрига Запада против России.

Это все давно известно, мишени пристреляны.

Насколько такая пропаганда будет эффективной? По-моему, она будет очень эффективной в отношении Навального, но неэффективной в отношении Путина. Навальному десятки миллионов россиян доверять не будут, но они не будут доверять и Путину.

Буква закона

– Мы подали апелляционную жалобу на постановление судьи Елены Морозовой, которым Навальный задержан до 15 февраля, – рассказала «Собеседнику» Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального. – В ней мы говорим о многочисленных нарушениях, допущенных судом. В частности, суд не имел полномочий на рассмотрение данного дела. Те статьи, на которые суд сослался в своем постановлении, не имеют отношения к условно осужденным, соответственно не могли быть основанием для заключения Алексея в СИЗО.

Мы говорим о нарушении многочисленных прав Навального, в частности права на защиту: мы не могли ознакомиться с материалами дела в полном объеме, не могли подготовиться к защите, не была обеспечена конфиденциальность общения – все наше общение происходило в присутствии полицейских, с включенными видеорегистраторами. Мы говорим о незаконном проведении выездного судебного заседания, утверждаем, что его целью было не правосудие, а исключение Навального из политической жизни путем лишения его свободы. В жалобе еще много пунктов.

Фото: стоп-кадр Life

– Были сообщения, что Навальный будто бы еще и нарушил подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана. Это так?

– Подписку о невыезде он не давал. Для того чтобы действовала подписка, обвиняемый должен ее дать. Такую подписку он не давал, соответственно эта мера пресечения не действует.

– Почему суд по замене условного срока на реальный перенесли с 29 января на 2 февраля? Чем это объяснили?

– Тем, что стороны должны быть уведомлены за 14 дней до судебного заседания. А поскольку мы собрались все в один день и нас уведомили при личном присутствии, они решили, что таким образом можно назначать на 2 февраля. До этого нам направляли исключительно повестки, и у них нет подтверждения, что они получены.

– Апелляционную жалобу у вас приняли?

– В связи с пандемией жалоба подается в электронном виде через сайт. Плюс мы подали ее и по почте.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2021 под заголовком «Леонид Радзиховский: У Кремля остался последний козырь против Навального».