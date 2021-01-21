Алексей Навальный // фото: Instagram

"Будет много жертв": политолог оценила последствия от возвращения Навального
Фото: sberbank.ru

Приложение Сбера не заменит врача: вирусолог назвал лучший способ диагностики COVID
Фото в статье: Global Look Press

"Определенная группа людей приготовила Путину замену": Караулов сделал неожиданное заявление
Фото: Global Look Press

"Кремль. Путину". Верните льготы москвичам и отправьте Собянина в отставку!
В центре внимания
Фото: стоп-кадр с YouTube
Режиссёр Виталий Манский: Фильм Навального общество взбудоражил, а может, и взорвал 
В Москве откроют театры и музеи, школьникам разблокируют соцкарты
Вакцину в ГУМе колют всем желающим без полиса и гражданства России: фоторепортаж

Новости дня

21 января, четверг

[16:47]Кириенко назвал 45% "оптимальным" результатом для "Единой России"
[16:22]Замглавы МВД призвал готовиться к протестам против власти, как в Беларуси
[16:17]Россиян начали штрафовать за спальни в ванной и аквариумы вместо стены
[15:40]В спортзалах появятся спецпрограммы для переболевших ковидом
[15:19]Из-за Навального в Европарламенте хотят санкций и остановки "Северного потока-2"
[14:59]Меркель потребовала от России "очень срочно" освободить Навального
[14:57]МВД во Владивостоке выплатит 2 млн родителям убитого полицией мужчины
[14:46]"Совершенно непонятно как защищаться": Навальный набирает сотни млн в TikTok
[13:37]В Люберцах подростков подозревают в подготовке "шутинга" в школе
[13:34]Роскомнадзор начнет реагировать на призывы выйти на митинг 23 января
[12:37]15% ломбардов в России либо закрылись, либо переименовались в магазины
[10:19]24,5 вместо 25: Рядовому Шамсутдинову скостили всего полгода за убийство 8 обидчиков
[09:40]"ВКонтакте" вслед за TikTok призвали оградить детей от призывов идти на митинги
[08:43]В Петербурге 13 муниципальных депутатов задержали за нарушение самоизоляции
[08:00]Lady Gaga за Байдена, Noize MC за Навального. Новости к утру 21 января
[07:00]В Британии требуют скрыть судимости ранее проституированных женщин

20 января, среда

[22:03]МИД РФ предложил команде Байдена продлить договор о сокращении вооружений на 5 лет
[21:47]Из-за коронавируса закупки золота Центробанком сократились в 6 раз
[20:57]Либертарианцам не согласовали митинг за Навального на 31 января
[20:26]В Госдуме назвали закон о языке в Украине "насильственной ассимиляцией"
[19:48]В суде пояснили, что не запрещали аниме "Тетрадь смерти"
[18:44]Младший брат Нурмагомедова дебютировал в UFC с победой
[18:18]Интернат в Сибири требует от СМИ удалить непроверенные факты о насилии в учреждении
[17:06]В Чечне ликвидирован организатор теракта в Домодедово в 2011 году
[16:43]В МВД начнут проверку чатов, где предлагают деньги за работу понятыми
[16:31]В Питере демонтируют памятник востоковеду-расисту
[15:41]Адвокаты Навального ответили на обвинения в неявке в инспекцию ФСИН
[15:01]Моргенштерн не будет защищаться перед прокуратурой и метит на Евровидение
[14:42]Освободить Навального требуют Гуриев и депутат питерской думы. Последний – в стихах
[13:44]Песков призвал не давать ФБК денег. Так он оценил расследование о дворце Путина
[12:44]"Бурановские бабушки" оценили идею совместного выступления с Little Big
[12:21]Партия Прилепина призвала сторонников выйти на несогласованную акцию в Москве
[11:42]Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" решено слить в одну
[11:18]Приквел к "Чарли и шоколадная фабрика" расскажет о молодости Вилли Вонки
[10:22]Шульман: Дворец Путина – это не дворец, а "жилплощадь постсоветского человека"
[09:40]Трамп помиловал 73 человека. Себя и своих близких миловать он не стал
[09:12]"Путин, судя по всему, боится": Будущий госсекретарь США высказался о Навальном
[08:44]15 млн гостей во дворце Путина, последний день Трампа. Главное к утру 20 января

19 января, вторник

[18:09]Месси отстранен от двух матчей за удар соперника, "Барселона" подает апелляцию
[17:50]Громкий ответ Навального: опубликовано сенсационное расследование о "самом большом секрете" Путина

Фото: depositphotos
Любовный треугольник. Или квадрат: Рецепт для легкого послепраздничного застолья
Фото: Global Look Press
Названы 8 законных способов не платить налог на вклады больше 1 миллиона рублей
Константин Ивлев // фото: Instagram
Рецепт: Аджапсандали от Константина Ивлева
Фото: depositphotos
Рецепт: "Мимоза" с фишкой
фото: Global Look Press
Как продлить жизнь новогодней ели: советы эксперта "Роскачества"
Где-то забрали, а где-то добавили... // фото: Global Look Press
Пенсии и маткапитал подрастут, богатых обдерут: 10 новых законов 2021 года
Фото в статье: depositphotos
Курица "Хули-хули", бананы и авокадо: пикантные новогодние рецепты
Фото в статье: Instagram
"Роман" Лазарева и друг Лолиты из Rammstein: как звезды отрывались в праздники
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Травяной чай, тайм-менеджмент и список желаний: пять способов выйти из праздников без депрессии
Звездные разводы // фото: Global Look Press, Instagram
Одни звезды сошлись, другие разошлись: Топ-5 свадеб и разводов в 2020 году
sobesednik logo

Из-за Навального в Европарламенте хотят санкций и остановки "Северного потока-2"

Политика
15:19, 21 января 2021

Из-за Навального в Европарламенте хотят санкций и остановки "Северного потока-2"
Фото: соцсети, Global Look Press
Фото: соцсети, Global Look Press

В Европейский парламент внесли резолюцию о заморозке проекта российского газопровода «Северный поток-2» и введении новых санкций  против России из-за скандала с задержанием и арестом главного оппозиционного политика РФ Алексея Навального. На документ обращает внимание Der Spiegel.

«Европейский Союз больше не должен быть желанным местом для российских богатств неясного происхождения», — говорится в резолюции. Согласно проекту предложения, санкции в случае его принятия будут введены против «российских олигархов», «членов ближайшего окружения президента [Владимира] Путина» и «пропагандистов», работающий в федеральных средствах массовой информации.

С другой стороны «Северный поток-2» — «это самый мощный инструмент» Евросоюза для давления на Россию, отмечает глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

Голосование по инициативе запланировано на сегодня, 21 января. Для того, чтобы её приняли, все 27 стран должны проголосовать единогласно. Ранее это удалось сделать для введения санкций из-за отравления Навального химическим оружием.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила с требованием «очень срочно» освободить Алексея Навального. Германия является одним из главных покровителей и защитников строительства «Северного потока-2».

Теги: #Санкции #Газ #Навальный

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Сергей Кириенко // Фото: Global Look Press

Политика

Кириенко назвал 45% "оптимальным" результатом для "Единой России"
Никита Кричевский // скриншот Youtube

Политика

О чем думают США? Кричевский проанализировал выступление главного кандидата на пост главы Пентагона
Фото: Global Look Press

Политика

Замглавы МВД призвал готовиться к протестам против власти, как в Беларуси
Политика
О чем думают США? Кричевский проанализировал выступление главного кандидата на пост главы Пентагона
СМИ назвали сроки возможной отставки главы ЦИК Эллы Памфиловой
"Не припомню такого": Смирнов указал на странность в ответе Пескова на расследование Навального
Михаил Делягин: друзья Навального в Кремле сильнее друзей Путина
Общество
Замки в молнии: стало известно, кем Михаил Ефремов работает в колонии
Не так страшен британский штамм, как его малюют: стоит ли ждать нового витка пандемии?
"Лучшая тюрьма" для "спецконтингента": как Навальный сидит в "Матросской тишине"
Как в 1917 году: миллиардер Рыбаков предупредил о неожиданных событиях в России
Колумнисты
Орешкин Дмитрий

Орешкин
Дмитрий

журналист

Прошел год с момента вступления в должность главы правительства Михаила Мишустина. Я не вижу никаких серьезных изменений в реальной деятельности. Как и серьезных отличий от деятельности предшественника. Разве что Медведев был как-то больше раздражителем. Все эти его «Денег нет, но вы держитесь»...

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Мы это все к чему? К тому, что педофилия, бесспорно, плохо. Но педоистерия, порождающая к тому же и самосуд, еще хуже. И к тому, что не стоит, на слово поверив первым попавшимся «жертвам», рваться этот самый самосуд вершить. Что стоило Санкину просто вызвать полицию? И жертве мало бы не показалось, и сам был бы на свободе. А так – история, где все потерпевшие

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Одна фотография прощания Юли с Лёшей сделала больше, чем вся телевизионная пропаганда. И это означает не просто конец двадцатилетнего этапа российской истории, а конец долгий, мучительный, унизительный, травматичный и отчаянно некрасивый. Мы, может быть, не заслужили другого, но от этого не легче

Культура и ТВ
Ток-шоу Малахова и Борисова просят закрыть после скандала с Пугачевой
Погибшего Александра Колтового в шоу "Звезды сошлись" заменит "эксперт по продовольствию"
"Я здоров как бык": перед смертью Борис Грачевский отказался прививаться от коронавируса
Королева детектива изучала яды: почему не сбылась мечта детства Агаты Кристи?
Шоу-бизнес
"Это была вспышка": У Андрея Краско нашлась внебрачная дочь
"Светличная – точно девочка!": подруга отыскала пропавшую после Нового года актрису
Располневшая Жасмин набросилась на фанатку
"Меня всю трясет!": актрису Наталью Андрейченко задержала полиция в Мексике

Здоровье
Редактирование генов поможет защититься от слепоты
Мини-пиги помогут человечеству победить храп
Свежие эмбрионы чаще делают женщин матерями, чем замороженные
Ожирение наносит серьезный удар по психике подростков
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Иван Голунов//фото: Global Look Press
"Правдоруб Голунов – это, блин, миф": обидчики журналиста устроили фарс в суде
Фото: Андрей Романенко; в статье: Global Look Press
Его профессия – революционер: большой очерк Дмитрия Быкова о Владимире Ленине
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press; в статье: Дмитрий Соколов, соцсети
"Ангелы" с Рублевки: за империей фигурного катания Плющенко стоят Собянин и Ротенберги
Фото: Агентство «Москва»
Жириновский "на подсосе" у государства: как ЛДПР разбрасывается бюджетными миллиардами
10 прибрежных метров... чужие тут не пройдут // Фото в статье: Экологическая вахта по Северному Кавказу, скриншоты с видео
Люди без берегов: смогут ли жители Геленджика искупаться на пляже у "дворца Путина"
Фото в статье: телеканал СТС, Instagram
Андрей Леонов:
Первый съемочный день был таким же трудным, как в "Папиных дочках"
Анна Банщикова в сериале "Ищейка" // Фото в статье: личный архив актрисы
Анна Банщикова о съемках пятого сезона "Ищейки":
"Лицо замерзало так, что я не могла говорить!"
Константин Райкин // фото в статье: Global Look Press
Константин Райкин:
Как можно не проходить в школе "Архипелаг ГУЛАГ"? Это же как прививка!
Алексей Ягудин, Жанна Бадоева и Николай Цискаридзе в шоу "Я почти знаменит"//фото в статье: "Первый канал", Максим Ли
Жанна Бадоева:
В шоу талантов я была бы самой бездарной участницей
Михаил Веллер // фото в статье: Андрей Струнин
Михаил Веллер:
Западу сломали не хребет, а мозги
Юлия Началова // фото: Global Look Pres
"Юля хотела много детей!" Друг Началовой рассказал о ее неудачных попытках стать мамой
Эрика Куталия // Фото в статье: Instagram
"Продай свои пальцы!": дочь Урганта в США осталась без денег
Борис Грачевский // фото: Global Look Press
"Грачевский изнывал от диких болей": стало известно о мучениях основателя "Ералаша"
Филипп Киркоров // фото: Global Look Press
"Молчи лучше!": Киркоров поставил домбработнице Люсе ультиматум
Ольга Мигунова // стоп-кадр: YouTube
"Срывают маски и кричат": ученица Мессинга рассказала об ужасах "красной зоны"
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: Global Look Press
Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат // скриншот YouTube
Жертва "Системы"
Алексей Спиридонов // фото: соцсети
Дед Мороз для старушек: в селе под Иркутском появился добрый водитель-волонтер
Пай Паулиньо де Огум Шороке // YouTube
Бразильский шаман: "Лекарство от коронавируса будет найдено в середине февраля"
^