Из-за Навального в Европарламенте хотят санкций и остановки "Северного потока-2"

В Европейский парламент внесли резолюцию о заморозке проекта российского газопровода «Северный поток-2» и введении новых санкций против России из-за скандала с задержанием и арестом главного оппозиционного политика РФ Алексея Навального. На документ обращает внимание Der Spiegel.

«Европейский Союз больше не должен быть желанным местом для российских богатств неясного происхождения», — говорится в резолюции. Согласно проекту предложения, санкции в случае его принятия будут введены против «российских олигархов», «членов ближайшего окружения президента [Владимира] Путина» и «пропагандистов», работающий в федеральных средствах массовой информации.

С другой стороны «Северный поток-2» — «это самый мощный инструмент» Евросоюза для давления на Россию, отмечает глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

Голосование по инициативе запланировано на сегодня, 21 января. Для того, чтобы её приняли, все 27 стран должны проголосовать единогласно. Ранее это удалось сделать для введения санкций из-за отравления Навального химическим оружием.

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила с требованием «очень срочно» освободить Алексея Навального. Германия является одним из главных покровителей и защитников строительства «Северного потока-2».