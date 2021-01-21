Меркель потребовала от России "очень срочно" освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российские власти немедленно должны освободить политика Алексея Навального из-под ареста. Её слова приводит Deutsche Welle.

«Конечно, я призываю немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно», — заявила политик в ходе своей пресс-конференции.

Ранtе Германия уже выступала с поддержкой Навального в сложившихся обстоятельствах, однако это делось на уровне Министерства иностранных дел. Как писал тремя днями ранее Sobesednik.ru, глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас призвал российское руководство соблюдать свои законы и нормы международного права.

«Россия связана своей собственной Конституцией и международными обязательствами, соблюдая принцип верховенства закона и защиты гражданских прав. Эти принципы, конечно, должны применяться и к Алексею Навальному», — сказал он.