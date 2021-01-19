Ашурков: Под санкции из-за ареста Навального должны попасть Абрамович и Усманов

Бывший исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Владимир Ашурков на личной странице в Facebook опубликовал список из восьми имен, которые могли бы подвергнуться санкциям со стороны Запада за арест оппозиционера Алексея Навального.

Незадолго до отъезда Навального из Германии они обсуждали этот список. Навальный полагает, что принимаемые сейчас санкции не работают, поскольку не затрагивают ответственных за решения.

«Мало санкционировать оперативников, которые просто выполняют приказы при аресте и убийстве диссидентов. Запад должен санкционировать тех, кто принимает решения и тех, кто удерживает свои деньги», – пишет Ашурков.

Первым в списке идет Роман Абрамович, которого Ашурков называет «бенефициаром российской клептократии». Бизнесмен к тому же имеет большие активы и связи на Западе.

Следом идет сын директора ФСБ Александра Бортникова и председатель правления банка ВТБ Денис Бортников. Рядом президент ВТБ Андрей Костин.

Далее следуют министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который является сыном директора Совбеза РФ Николая Патрушева.

Также в списке оказались председатель Госкорпорации ВЭБ РФ, предприниматель Алишер Усманов и ведущий Владимир Соловьев.

Напомним, Алексей Навальный был арестован на 30 суток. 14-дневный карантин он проведет в «Матросской тишине».