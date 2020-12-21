Кремль, Навальный и Ходорковский прокомментировали идею Дерипаски о санкциях

В Кремле согласны с мнением бизнесмена Олега Дерипаски, что санкции — «орудие самой настоящей современной гибридной войны», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Дерипаска призвал считать «провоцирование» санкций в отношении граждан России и отечественных компаний изменой Родине и подвергать их уголовному преследованию. Он считает, что от персональных санкций против российских предпринимателей в итоге страдают рядовые граждане.

«Однозначно можно согласиться с Дерипаской в том, что, безусловно, вот эти рестрикции... Это действительно разновидность гибридной войны», — заявил Песков (цитата по РИА Новости). Представитель Кремля также отметил, что с формальной точки зрения подобные «рестрикции» соответствуют международному законодательству. Рассмотреть подобные предложения, по его мнению, должны депутаты Госдумы как представители законодательной власти. «Посмотрим, приведет ли это к формулированию [законодательной инициативы], сейчас я не могу сказать что-то о конкретной позиции», — добавил он.

Однако подобную позицию Дерипаски не разделяют противники действующей власти. Оппозиционный политик Алексей Навальный раскритиковал его высказывание об «измене Родине», напомнив, что у Дерипаски есть гражданство Кипра: «Олигарх Дерипаска, зарабатывающий миллиарды на низком энерготарифе и нищенских зарплатах на своих заводах, говорит, что способствование санкциям против него — это государственная измена. Надо уточнить: измена какому государству? Дерипаска, как известно, гражданин Кипра», — написал он в своем Twitter.

Другой представитель оппозиционного блока, экс-глава ЮКОСА Михаил Ходорковский решил оспорить другой тезис Дерипаски — о самой сути международных санкций:

«То есть запрет тратить миллионы на Западе, работая чиновником в России, отказ принимать в гостях тех, кто мучает и убивает людей, оставаясь безнаказанным в РФ — гибридная война? А, по-моему, элементарная чистоплотность».

При этом Ходорковский с сожалением добавляет, что на Западе такой чистоплотности «тоже не хватает».