Михаил Делягин: Путин – самая уязвимая точка России

Вот уже более полугода российская общественность наблюдает за мощнейшими информационными атаками, направленными против российской системы власти и правящих элит в целом, и президента страны Владимира Путина – в частности. Некоторая часть общества, даже принимает прямое или косвенное, но определенное участие в происходящем.

Впрочем, если давление на отдельных представителей власти порой оказывается в той или иной степени разнонаправленным, то по Путину «бьют» едва ли не из всех орудий. Публикации расследований, заявления западной прессы и ряда спикеров об утрате контроля и скорой отставке, ситуация с Алексеем Навальным, который и вовсе все свои обвинения адресует, прежде всего, именно президенту России – все это, так или иначе, заметно выделяет Владимира Владимировича на фоне всей структуры государственной власти в стране.

К примеру, как рассказал на своем авторском Youtube-канале известный российский экономист и публицист Михаил Делягин, сложившаяся ситуация объясняется довольно просто. Атака на Путина, по мнению эксперта, обусловлена прежде всего тем, что президент является самой уязвимой точкой в стране.

«Какие линии фронта в информационном противостоянии наблюдаются сейчас в России? Первым объектом нападения является президент России Владимир Путин. По одной простой причине – он президент. Как говорится, «ничего личного, просто бизнес». Подозреваю, что Путин из-за этого даже не женится: не потому, что второй брак – это плохо, а потому что он не захочет кого-либо подставлять. Сразу поднимется волна грязи.

В целом сейчас бьют по всем уязвимым точкам, а самая уязвимая точка России – Владимир Путин. Человек нам рассказывает о том, что воровство пяти лет жизни под видом пенсионной реформы – это правильно и хорошо. После этого ни о какой его защищенности речи не идет», – заявил Михаил Делягин.