10 шуток и ярких цитат Путина о видео с Дзюбой, мате Шнура, "фигне" про дочерей

Владимир Путин, как известно, любит острить во время публичных мероприятий.

Sobesednik.ru собрал наиболее юморные цитаты президента на самой необычной пресс-конференции в истории – дистанционной и совмещенной с Прямой линией.

Про маски (журналисту, подарившему ветрозащиту коллеге после того, как она говорила в микрофон без маски)

«А вы педант!»

Про невыплаты медикам

«Где деньги? Вот меня это тоже очень интересует».

Про чиновников-хамов

«В семье не без урода».

Про мат — Сергею Шнурову

«Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино. Когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «Редиска!», а не употреблять ненормативную лексику... Хочу вас поблагодарить за то, что вы сейчас эту лексику не используете».

Про Навального

«Что касается берлинского пациента... Конечно, за ним надо присматривать. Но не травить же. Кому он нужен?»

Про нападки в интернете (в том числе касательно личной жизни, дочерей)

«Обо мне тоже всякую фигню пишут. Ну что теперь сделаешь?»

Про скандальное видео с Дзюбой

Путин:

– Вы смотрели это видео?

Журналистка:

– Знаете, не до конца...

Путин:

– Я не смотрел.

Про отношения с западными партнерами

«Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки?»

«Про то, что мы белые и пушистые, по сравнению с вами… да, мы белые и пушистые!»

«Хочется сказать словами кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!»