Песков подтвердил, что Кремлю известно о 40-часовых задержаниях демонстрантов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о том, что некоторые задержанные на воскресных митингах до сих пор находятся в автозаках.

«Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения, поэтому здесь, опять же, нужно просто проверить конкретные факты, и если это соответствует действительности, то принять меры», — цитирует Пескова «Интерфакс».

На вопрос о том, кто будет проверять информацию, пресс-секретарь главы государства ответил: «Министерство внутренних дел, наверное. Скажем так, наши правоохранители». Также он подтвердил, что и надзорные органы могут быть привлечены к ситуации.

Напомним, ранее участники протестов, которые находятся в переполненных автозаках с 31 января, записали видеообращение, где требуют разобраться с их ситуацией: