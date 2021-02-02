Навальное кольцо Москвы: как в столице сцепились силовики и протестующие

Перед митингом оппозиции 31 января в Москве впервые оказались перекрыты центральные улицы и станции метро. Но протестующих это не остановило. «Собеседник» проделал весь путь вместе с участниками акции и ОМОНом.

Накануне

Был бы вирус, а статья найдется

Только в один день обыски по «антиковидной» (!) статье прошли в квартире Алексея Навального в Марьино, в его же съемной квартире на «Автозаводской», у пресс-секретаря муниципального депутата Юлии Галяминой Николая Касьяна, у члена ЛПР Игоря Ефремова, в студии «Навальный LIVE», в офисе ФБК (признан в РФ иностранным агентом), у главы московского штаба Навального Олега Степанова, у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, у сотрудника ФБК Георгия Албурова, у главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, у участницы Pussy Riot Марии Алехиной, у пожилых родителей мундепа Константина Янкаускаса. Что можно искать по «антикоронавирусной» статье, остается загадкой, но у всех перечисленных людей изъяли технику. Многие в итоге оказались под домашним арестом или просто под арестом. А счет арестованных сотрудников штабов Навального по стране пошел на сотни. Полиция навестила даже меня (Надежда Гужева). Благо не с обыском, а с предупреждениями. Утром 31 января в метро был задержан экс-фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов.

Старт у «Красных Ворот»

Молодых людей, идущих поодиночке, останавливали и проверяли документы. Если нет паспорта, прописки или не можешь объяснить, зачем сюда пришел – добро пожаловать в полицейский автобус. Пожилой человек качает головой, глядя, как ОМОН пакует одного за другим. Он всю жизнь проработал в космической отрасли, в Королеве. Про Навального он совсем не говорит – его возмущает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин:

– Он ведь журналист, а не ученый. Советское поколение уходит, а смены ему нет. А что будет с атомной промышленностью? Боюсь представить.

Господин из Королева хотел посмотреть на акцию в центре, но там все перекрыто:

– Я поговорил с одним старлеем. Нормальный оказался. Спрашиваю: «Почему в центр не пускаете?» А он отвечает: «Из-за ФСБ». И рукой показывает «жим-жим». Типа страшно им там.

Но приключения и тут. Полицейские заметили на одной из машин стикер с фамилией Навального, сели в авто, включили спецсигнал и рванули в погоню.

Блокада у Ленинградского

Координаторы штаба Навального попытались собрать людей у площади трех вокзалов.

ОМОН быстро окружил периметр и заблокировал для прохода улицы за несколько километров. Пройти к вокзалу можно было только по необходимости – например показав билет на поезд.

– А вы не знаете, как пройти в «Матросскую Тишину», где сидит Навальный? – Молодой парень специально приехал на акцию из Мытищ и очень боялся быть схваченным. – Я поддерживаю Навального, но здесь только для того, чтобы добавить массовости. Пусть будет на одного человека побольше. С ОМОНом драться я не собираюсь.

Блокпост на Краснопрудной

Толпа из нескольких сот человек, идущая к СИЗО, останавливается – впереди мощное оцепление, дорогу преграждают грузовики Росгвардии. На тротуаре вросли в землю отряды полиции. Ровно в 14:45 с криком «Зачистка пошла, освобождаем проезжую часть!» ОМОН бросился задерживать людей.

Мужчина лет 50 долго жаловался мне на то, что зря скрутили трех молодых девчонок:

– Девчонки стояли в уголке, никому не мешали. Говорили, что пришли просто посмотреть. Но их взяли под ручки и в клетки провели.

Многие сообразили, что через оцепление можно попасть, просто сев на трамвай.

На остановке ко мне обращается женщина, которая хочет рассказать историю о своем родственнике, который служит в Росгвардии:

– Он живет в Омске, но прямо перед этими выходными его в Москву перевели. Даже сняли квартиру. Понятно зачем – своих-то никому не хочется бить, пусть чужие стараются. Жалко молодежь.

Регионы

Революционный Петербург

Акции протеста проходили более чем в 170 городах России, даже в до сих пор не протестной Тюмени, где собралось многотысячное шествие. Практически везде протестующие использовали тактику перемещения в разные точки сбора, а полиция была вынуждена преследовать их. В Перми ОМОН попытался взять протестующих в их начальной точке сбора в кольцо. Но в какой-то момент людей стало слишком много, и они вышли из окружения.

В Санкт-Петербурге, где наряду с Москвой и Екатеринбургом прошли самые мощные выступления, сообщалось, что против демонстрантов применили газ и электрошокеры. В МВД, однако, заявили, что газ не использовали. Кроме того, один из питерских полицейских угрожал протестующим табельным оружием. Пресс-служба ведомства заявила, что это было обоснованно, так как сотрудник счел, что демонстранты представляют для него опасность. Кроме того, на людей, «напугавших» полисмена, завели уголовное дело. Инцидент с оружием случился и во Владивостоке. Там ОМОН выгнал протестующих на лед, одному из участников акции прострелили ногу из травмата, а затем применили к нему электрошокер.

Один из полицейских достал табельный пистолет и направил его на толпу на Сенной площади в Петербурге



Видео: Фонтанка.ру pic.twitter.com/uKPeS3LEcJ — Snob (@snob_project) January 31, 2021

На фоне этого ада не помешает немного милоты. Житель Ростова-на-Дону сообщил, что на стадион рядом с его домом, который зимой никогда не убирали, выгнали школьников с лопатами. Подростки чистили снег под присмотром... казаков.

Битва у «Матросской Тишины»

Подходим к СИЗО-1, где сидит Алексей Навальный. Люди бегут навстречу:

– Там кто-то кинул файер, сейчас начнется!

И правда, ОМОН врезается в толпу людей и начинает теснить ее не глядя. Около семи человек оказываются на капоте машины, которой не повезло здесь оказаться. Водитель сигналит – слышно, как проминается капот. В ОМОН летят глыбы снега. Снежки сегодня не лепятся – протестующие достают комья из сугробов. Мужчину рядом со мной валят на асфальт, он начинает кричать, что у него болит сердце. Омоновцы уверены, что он симулирует, и, не вызывая ему скорую, уносят к автозаку.

Когда толпу вытесняют, на снегу остается сидеть девушка. Она не знает, что ей делать.

– Я шла с мужем, его задержали, сильно ударив по спине. Меня тоже толкнули прямо в машину, я ударилась головой. Сейчас все кружится.

Протестующие возвращаются к площади трех вокзалов. Из переулков к ним присоединяются все новые и новые люди. В результате по обеим сторонам от Сокольников шагают уже несколько тысяч человек. В какой-то момент вся толпа с правой стороны перебегает дорогу, полностью блокируя Русаковскую улицу.

– Это они что, на нас бегут? – с волнением говорит девушка, которую везут в инвалидном кресле. Но она не боится – напротив, показывает пальцами знак «виктория». Кричат лозунги: «Москва, выходи!»

Путь к трем вокзалам отрезан – весь горизонт сверкает красно-синими спецсигналами. Толпа сворачивает на тесную Ольховскую улицу. Повсюду заснеженные машины с надписями «Вор» и «Аквадискотека» на стеклах.

Прямо по дороге, разрезая мокрый снег, едет парень на моноколесе. У него с собой колонка, из которой громко играет «Перемен» Виктора Цоя.

В узком месте у троллейбусного парка – блок ОМОНа. Часть протестующих они пускают за оцепление, но потом смыкаются снова. Некоторые из тех, кому не повезло, выламывают кусок забора, чтобы обойти дворами. Но вот незадача – через 50 метров их встречает новое ограждение, крепче и выше. Штурмовать его уже не пытаются.

Полицейские не торопятся.

– Ждем полковника, – докладывает один другому.

Финиш

5 часов и 9 км спустя, поблуждав по переулкам, мы неожиданно выходим к метро «Красные Ворота», где все начиналось. Те, кто еще не устал, подходят ко мне спросить: куда идти дальше?

Домой. С заходом солнца штаб Навального объявил о завершении акции, поблагодарив всех за участие. Официальные информагентства высоко оценили работу полиции. Обе стороны остались собой довольны.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2021 под заголовком «Навальное кольцо Москвы».