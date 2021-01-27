Силовики пришли с обысками в квартиру Навального на юго-востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартире оппозиционного политика Алексея Навального в Марьине.

Об этом рассказали соратники оппозиционера, который находится в СИЗО «Матросская тишина», передает «Интерфакс».

По словам директора признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, в квартире на Люблинской улице находится брат политика Олег Навальный.

«Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем», – написал Жданов в своем Twitter.