У СИЗО "Матросская тишина" разогнали сторонников Навального

Телеграм-канал Baza сообщает, что около СИЗО «Матросская тишина», где пребывает на карантине оппозиционер Алексей Навальный, не осталось митингующих. На месте только сотрудники МВД и немногочисленные журналисты.

Граждане прибыли к месту вечером после акций в центре Москвы. Они скандировали лозунги «Лёха, выходи».

Журналисты отмечают, что при задержании митингующих били дубинками по голове и даже пинали по лицу.

«РИА Новости» пишет, что для разгона акции у СИЗО перекрывалась улица Матросская Тишина. У всех, идущих по ней, уточняли цель маршрута и проверяли документы.

23 января в Москве проходили не одобренные властями акции протеста в связи с арестом оппозиционного политика Алексея Навального.