На протестной акции в Москве задержали журналиста Sobesednik.ru Светлану Хрусталеву

Во время несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального 31 января среди прочих задержанных оказалась журналист Sobesednik.ru и главный редактор газеты «Зажигай!» Светлана Хрусталева. Ранее она вела для нашего сайта прямую трансляцию с московских улиц во время акции протеста.

Известно, что Светлану задержали недалеко от Ярославского вокзала, когда она вместе с дочерью, друзьями и знакомыми вступилась за юношу, которого силовики пытались увести в автозак. В результате наша корреспондент получила несколько ударов дубинкой.

Сейчас Светлана Хрусталева находится в автозаке вместе с другими 15 задержанными. По ее словам, там очень душно, Светлане пришлось вызывать врача. В настоящее время всех задержанных везут в отдел полиции на улице 10-летия Октября.

Стало известно, что в одном автозаке с Светланой Хрусталевой находится сын актрисы Марии Шалаевой – она приходила к автозаку навестить его.