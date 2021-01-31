"Режим готов": Акции за Навального в Москве и Питере переносят из-за силовиков

Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что место сбора для проведения несанкционированных акций в Москве и Санкт-Петербурге меняется. Это обусловлено беспрецедентными полицейскими мерами, принятыми в городах по решению властей.

Решение перенести место сбора можно понять, учитывая, что власти оцепили центральные улицы, на которых должны были собираться люди, а также закрыли множество станций метро на вход и выход, включая пересадки. В Северной столице у людей просят паспорт для прохода к Невскому проспекту, передает корреспондент «Дождя» Мария Борзунова. В Москве зафиксированы случаи досмотра личных вещей случайных прохожих.

«Даже если сторонники Навального попытаются применить гонконгскую тактику и сменить место проведения основной акции протеста в Москве (на этот раз на Лубянке), режим готов. Пушкинская площадь, где прошел митинг на прошлой неделе, также строго охраняется, как и многие другие центральные части города», — полагает руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

Отметим, что ранее полиция Москвы уже предупреждала, что, несмотря на официально закрытие лишь семи станций метро, допускается «ситуационное закрытие» и других станций.

Акции 31 января являются несогласованными. Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в них.