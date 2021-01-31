К журналистке Sobesednik.ru пришли сотрудники уголовного розыска

Силовики решили заглянуть в гости к нашему корреспонденту. О деталях внезапного визита рассказывает она сама.

Сегодня, 30 января, пока я культурно проводила субботу в лесу с мохнатым питомцем Пушей, ко мне домой явились нежданные посетители в полицейской форме в количестве двух человек. Граждане деловито ломились прямо в дверь квартиры, хотя в подъезде установлен домофон.

Со слов открывшей им дверь мамы, они представились сотрудниками уголовного розыска. Предъявили «красные корочки с фото», которые пожилая женщина толком рассмотреть не успела, и проинформировали о завтрашнем «несанкционированном митинге» на Лубянке. И попросили на данное мероприятие не ходить. На справедливое возражение мамы о том, что освещение массовых мероприятий – моя прямая обязанность, визитеры продолжали настаивать на своем.

Визит продолжался около пяти минут. По итогам полицейские переписали паспортные данные мамы и потребовали номер моего мобильного, в чем им было отказано.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, все это было абсолютно неправомерно и перезванивать сотруднику Роману, оставившему свой номер, не обязательно. Но я все-таки перезвонила. Как выяснилось, сотрудников просто отправили в гости «к тем, кто участвует в митингах». Ничего по существу Роман сообщить не смог.

Хотелось бы поздравить начальство Романа с окончательной и бесповоротной победой над всей преступностью в районе, раз сотрудникам больше нечем заняться, кроме поквартирного обхода граждан.