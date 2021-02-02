Система не выдержала столько арестованных: им не хватает места и они просят о помощи

Десятки арестованных за акции протеста 31 января в поддержку Алексея Навального людей уже вторые сутки находятся в автозаках из-за нехватки мест в изоляторах.

Как пишет «ОВД-Инфо», возле спецприемников для мигрантов в деревне Сахарово в Троицком административном округе, куда свозят арестованных из-за нехватки мест в московских изоляторах, уже очередь из минимум пяти автозаков, в каждом из которых находится разное число людей. В одном из них 31 человек, хотя рассчитан он лишь на 23 человека.

Люди в них записали обращение, в котором назвали подобные условия содержания «пыткой» и рассказали, что сидят в автобусах уже по 40 часов.

«Мы, задержанные 31 января на мирной акции протеста, просим помощи и внимания общественности на бесчеловечные условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет», — рассказывают арестованные.

Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Они также просят помощи у правозащитников из президентского Совета по правам человека, а от правоохранительных ведомства (МВД, Гепрократура) требуют разобраться в этом и прекратить эти «издевательства».

Похожие случаи есть и в Санкт-Петербурге: там очередь из автозаков замечена на Захарьевской улице. Из-за нехватки мест их обещают посадить вместе с теми, кто проходит по уголовным статьям.