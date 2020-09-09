Соловей об отмене "Прямой линии": здоровье Путина не позволяет долго общаться

Политолог Валерий Соловей объяснил отказ от многочасового разговора с народом неважным физическим состоянием президента.

В этом году гарант Конституции внезапно оставил россиян без традиционной «Прямой линии». Сначала мероприятие было перенесено из-за коронавируса, теперь же оно просто не состоится. Отметим, что популярность передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» год от года падала вместе с рейтингом Путина. Последний, 17-й эфир, в 2019 году посмотрели 5, 336 млн человек, что в очередной раз стало худшим показателем с 2011 года.

На YouTube трансляцию, которая заинтересовала лишь несколько тысяч, закидали дизлайками.

Причины отмены сеанса ручного управления страной Sobesednik.ru обсудил с доктором исторических наук, политологом Валерием Соловьем.

– Валерий Дмитриевич, вы неоднократно заявляли, что самочувствие Путина оставляет желать лучшего. Не с этим ли связана отмена «Прямой линии»?

– Да, именно с этим.

Президенту очень сложно провести интенсивную прямую линию и совместить ее с пресс-конференцией через месяц.

– Оправданию Пескова, который заявил, что Владимир Владимирович и так постоянно то на связи с главами регионов, то обращается к нации, в общем – и так «постоянно на прямой линии», можно ли доверять?

– Нет, конечно. Кто же верит хоть одному слову Пескова? Для этого нужно совсем потерять здравый смысл.

Все объясняется на самом деле очень просто: Путину очень тяжело участвовать в записи, общаться и т. д. Именно поэтому его недавнее «большое» интервью (Сергею Брилеву. – Прим. Sobesednik.ru) длилось «целых» 20 минут.

Именно поэтому он в последнее время предпочитает общаться дистанционно: с помощью технических ухищрений можно как-то подретушировать и замаскировать реальное положение вещей. На мониторе все это не так заметно.

– Неужели человеку настолько плохо, что он не в состоянии просто посидеть и поговорить? Как же тогда они будут выкручиваться в декабре с уже анонсированной большой пресс-конференцией?

– Вот именно настолько физически тяжело, что не может. Конечно, его можно подготовить и провести мероприятие, но последствия будут очень тяжелыми. Придется очень долго восстанавливаться.

Насчет декабря – просто не знаю. Возможно, что как раз к прессухе его и подготовят. Но, конечно, это будет уже не как прежде, когда он на каждой пресс-конференции ставил новые рекорды по продолжительности общения.